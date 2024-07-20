https://ria.ru/20240720/arkhivy-1960857442.html

ФСБ рассекретила документы о покушении на Гитлера 80 лет назад

ФСБ рассекретила документы о покушении на Гитлера 80 лет назад - РИА Новости, 20.07.2024

ФСБ рассекретила документы о покушении на Гитлера 80 лет назад

ФСБ России рассекретила и предоставила РИА Новости новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:28

2024-07-20T00:28

2024-07-20T00:35

в мире

германия

ссср

россия

адольф гитлер

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153106/16/1531061643_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f1927d67516a6406c683f2184c416967.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ФСБ России рассекретила и предоставила РИА Новости новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, совершенного 80 лет назад. Среди этих документов – фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Эти показания они давали органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны. Двадцатого июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Покушение стало результатом антигитлеровского заговора, известного как "Операция "Валькирия", спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военных и ведшего Германию к неизбежному краху. Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944-го не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - тот лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники - репрессированы. Раттенхубер, в частности, рассказал, что Гитлер получил нервный шок, который "выражался в дрожании рук". По его словам, "этот нервный шок не был полностью излечен, а, наоборот, в марте-апреле 1945 года (по мере приближения окончательного разгрома Третьего рейха - ред.) значительно усилился". А по словам Гамоты, причиной того, что "в стане Гитлера появились оппозиционные элементы", была тяжелая ситуация, в которую угодила Германия благодаря Гитлеру. Гамота перечислил предпосылки к заговору: "провал плана молниеносной войны против СССР и катастрофическое положение германских вооруженных сил на восточном фронте; поражение германских войск на юге и выход из войны основного союзника Германии – Италии; поражение германского подводного и надводного флотов на Средиземном море, Атлантическом океане и северных морях; все усиливающаяся бомбардировка союзниками Берлина и других жизненно важных центров Германии; приближение срока открытия союзниками второго фронта в Европе; рост антивоенных настроений в германском народе и, в связи с этим, усиление репрессивных мероприятий и т.д.". Эксперты проводят параллели с ситуацией в Германии 80-летней давности и с нынешним положением дел в Киеве. Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость и приобрел паранойю, опасаясь якобы возможных попыток покушения на него, сообщило на минувшей неделе агентство Рейтер со ссылкой на близкие к нему и европейские источники.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

германия

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, ссср, россия, адольф гитлер, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)