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Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы

Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы - РИА Новости, 20.07.2024

Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы

Самарский районный суд Самары арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:20

2024-07-20T13:20

2024-07-20T13:47

происшествия

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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении обвиняемого Бахирова... меру пресечения в виде заключения под стражу… по 17.09 включительно", - сказала судья Карина Бычкова.Уроженец Таджикистана Некруз Бахиров стал вторым фигурантом уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, в отношении которого следствие ходатайствовало об аресте. В отношении первого обвиняемого - 16-летнего жителя Самары - была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября включительно.Во время судебного заседания следователь СК заявил, что Бахиров признал свою причастность к преступлению частично, отрицая, что у него был умысел убить Матвеева. Сам Бахиров на заседании сообщил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.Адвокат Матвеева Андрей Соколов в суде заявил, что ранее Бахиров "трижды совершал преступления, однако освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон".По данным следствия, в четверг, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы.

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происшествия, госдума рф, самара, таджикистан, михаил матвеев