https://ria.ru/20240720/arest-1960906498.html
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы - РИА Новости, 20.07.2024
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Самарский районный суд Самары арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:20
2024-07-20T13:20
2024-07-20T13:47
происшествия
госдума рф
самара
таджикистан
михаил матвеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении обвиняемого Бахирова... меру пресечения в виде заключения под стражу… по 17.09 включительно", - сказала судья Карина Бычкова.Уроженец Таджикистана Некруз Бахиров стал вторым фигурантом уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, в отношении которого следствие ходатайствовало об аресте. В отношении первого обвиняемого - 16-летнего жителя Самары - была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября включительно.Во время судебного заседания следователь СК заявил, что Бахиров признал свою причастность к преступлению частично, отрицая, что у него был умысел убить Матвеева. Сам Бахиров на заседании сообщил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.Адвокат Матвеева Андрей Соколов в суде заявил, что ранее Бахиров "трижды совершал преступления, однако освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон".По данным следствия, в четверг, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы.
https://ria.ru/20240719/oruzhie-1960608421.html
самара
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, госдума рф, самара, таджикистан, михаил матвеев
Происшествия, Госдума РФ, Самара, Таджикистан, Михаил Матвеев
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата в Самаре
САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении обвиняемого Бахирова... меру пресечения в виде заключения под стражу… по 17.09 включительно", - сказала судья Карина Бычкова.
Уроженец Таджикистана Некруз Бахиров стал вторым фигурантом уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, в отношении которого следствие ходатайствовало об аресте. В отношении первого обвиняемого - 16-летнего жителя Самары - была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября включительно.
Во время судебного заседания следователь СК
заявил, что Бахиров признал свою причастность к преступлению частично, отрицая, что у него был умысел убить Матвеева. Сам Бахиров на заседании сообщил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.
Адвокат Матвеева Андрей Соколов
в суде заявил, что ранее Бахиров "трижды совершал преступления, однако освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон".
По данным следствия, в четверг, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан
и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы.