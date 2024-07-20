https://ria.ru/20240720/amza-1960798464.html

Пакир Амза: Шри-Ланка готовит визы для "цифровых кочевников"

Пакир Амза: Шри-Ланка готовит визы для "цифровых кочевников" - РИА Новости, 20.07.2024

Пакир Амза: Шри-Ланка готовит визы для "цифровых кочевников"

Россиянам, приезжающим на Шри-Ланку для туризма или ведения бизнеса, на острове всегда рады, но нужно помнить, что это разные цели, и соблюдать местные законы,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:00

2024-07-20T10:00

2024-07-20T10:00

интервью

россия

шри-ланка

пакир мохидин амза (временный поверенный в делах шри-ланки )

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Россиянам, приезжающим на Шри-Ланку для туризма или ведения бизнеса, на острове всегда рады, но нужно помнить, что это разные цели, и соблюдать местные законы, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову временный поверенный в делах Шри-Ланки в Москве Пакир Мохидин Амза. Он также сообщил, что Коломбо готовит введение виз для "цифровых кочевников" и обсуждает с Москвой возможность привлечения в Россию рабочих со Шри-Ланки.— В июне Россию посетил министр иностранных дел Шри-Ланки. Что он обсуждал с российскими коллегами?— Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри приезжал для участия в министерской встрече стран БРИКС. Шри-Ланка, хотя и не является членом объединения, была приглашена участвовать в расширенной сессии. Я могу назвать этот визит продуктивным. Глава МИД Шри-Ланки встретился с господином министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили целый ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения, расширение экономического сотрудничества.— Планируются ли в этом году другие визиты представителей властей Шри-Ланки в Россию?— Мы обсуждаем возможность нескольких визитов, но я пока не могу назвать деталей. Должен заметить, что Шри-Ланка и Россия — это дружественные страны, и время от времени мы обмениваемся визитами, это рутина наших отношений.— Возможен ли визит президента Шри-Ланки в РФ?— Не сразу. Вы наверняка знаете, что у нас сейчас период выборов, и, если такой визит и состоится, то после них.— В июле СМИ сообщали, что Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность привлечения рабочих со Шри-Ланки на текстильные и пищевые производства в РФ. Это так?— Да, этот вопрос обсуждается, и не только в тех отраслях, что вы назвали. Еще это строительство, швейная промышленность. Такие дискуссии ведутся не только на уровне правительств, но и на частном уровне. Но, конечно, наличие официального соглашения между Москвой и Коломбо значимо. Нужно отметить, что рабочие со Шри-Ланки уже приезжают в Россию, но, я думаю, их будет еще больше, мы будем работать в этом направлении.— В новостных сводках часто говорится, что на Шри-Ланке опасно: в 2022 году опасность представляли протесты, недавно был резонансный случай с домогательствами работника отеля к россиянке. Безопасно ли российским туристам на острове?— Я думаю, лучше чем кто бы то ни было, о Шри-Ланке расскажут туристы, которые там уже были. Слово serendipity, включенное сейчас в словари английского языка, происходит от древнего названия Шри-Ланки — Серендип. Оно значит, что вы открыли для себя что-то случайно, но оно оказалось гораздо лучше, чем вы ожидали. Именно это случается с туристами из России, приезжающими на Шри-Ланку. Такое же чувство я испытываю здесь, находясь в России, общаясь с людьми.Вызывают сожаление подобные инциденты, как тот, что вы упомянули. Но я готов вас заверить, что наши правоохранительные органы приняли достаточно мер для того, чтобы исключить такие случаи в дальнейшем. Так что да, Шри-Ланка – безопасное место.— Есть ли риски, связанные с инфекциями и заражениями различными заболеваниями?— Я не думаю. Мы искоренили малярию, искоренили некоторые другие болезни. Наш сектор здравоохранения – один из лучших в мире благодаря своей доступности. Так что я не думаю, что туристы могут столкнуться с подобными проблемами, а если это и случится, местная медицина сможет им помочь. Рисков нет.— На Шри-Ланке много экспатов из России и других стран. Их присутствие положительно сказывается на жизни острова? Есть ли для иностранцев какие-либо ограничения по ведению бизнеса на Шри-Ланке?— Да, они обогащают страну и вносят свой вклад, их действительно лелеют и берегут. Другое дело, что бывают случаи нарушения ими местных законов, особенно это касается ведения бизнеса на острове.Очевидно, что, если вы едете в страну как турист, то вы не должны заниматься в ней бизнесом. То есть цель вашего въезда должна соответствовать заявленной.Более того, на Шри-Ланке нет такого правила, что иностранцы не могут заниматься бизнесом. Есть определенные правила, которым они должны следовать. Но это касается не только русских или иностранцев. Это касается и граждан Шри-Ланки! Пока вы соблюдаете местные законы, никаких проблем у вас не возникнет. Еще раз подчеркну, что мы не против, чтобы иностранцы вели бизнес на Шри-Ланке. Просто они должны соблюдать законы, вот и все.— Возможно ли, что Шри-Ланка создаст условия и визы для так называемых "цифровых кочевников"?— Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика – один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро. Этот вопрос обсуждается.Шри-Ланке интересно привлекать таких людей, и, я думаю, наша страна может быть привлекательна для них, прежде всего, из-за ее расположения между Востоком и Западом. Часовой пояс также очень благоприятен для тех, кто работает удаленно.— В 2024 году было много противоречивой информации о бесплатных визах для россиян на Шри-Ланку. Сначала были сообщения, что их отменят, затем – что оставят. Могли бы вы прояснить ситуацию?— Есть семь стран, с которыми продлен срок действия бесплатных виз, и Россия одна из них. Сегодня россияне могут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам.— Возможно ли, что Россия и Шри-Ланка заключат соглашение о взаимном признании водительских прав?— Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение.— Вы возглавляете посольство в качестве временного поверенного, и сейчас у Шри-Ланки нет посла в России. Почему так? Означает ли это проблемы в наших отношениях?— У нас нет никаких проблем в отношениях, и именно по этой причине я приехал сюда, поскольку мы не хотим, чтобы место было пустым. Пока я здесь, документы на нового посла, которая прибудет в Россию уже скоро – к концу года – уже оформляют.

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https://ria.ru/20240708/puteshestviya-1958244706.html

https://ria.ru/20240704/sotrudnichestvo-1957429101.html

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шри-ланка

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, шри-ланка, пакир мохидин амза (временный поверенный в делах шри-ланки )