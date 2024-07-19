https://ria.ru/20240719/zelenskij-1960773886.html

Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии

Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 19.07.2024

Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии

РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:23

2024-07-19T16:23

2024-07-19T16:23

венгрия

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украина

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владимир зеленский

нато

в мире

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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, а участие хотя бы одной страны альянса в столкновении с Россией будет означать мировую войну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на пресс-конференции со своим ливанским коллегой в соцсети Facebook*.Венгерские СМИ попросили министра прокомментировать высказывание Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву якобы "предал Европу". Сийярто ответил на этот вопрос последним, чтобы "сбавить внутреннюю температуру" и "не использовать грубые выражения". "Я вижу, что много тех, в том числе президента Украины, кто пытается втянуть НАТО в эту войну. Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать", - сказал Сийярто.По его словам, Венгрия "продолжит свою мирную миссию, потому что если не удастся вскоре заключить мир, то на фронте будут происходить еще более жестокие события, чем до сих пор, угроза эскалации будет больше, чем до сих пор" и в результате "Европа окажется в огне". Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине. Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

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венгрия, россия, украина, петер сийярто, владимир зеленский, нато, в мире