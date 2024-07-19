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Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 19.07.2024
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16:23 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/zelenskij-1960773886.html
Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии
Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии
РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:23
2024-07-19T16:23
венгрия
россия
украина
петер сийярто
владимир зеленский
нато
в мире
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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, а участие хотя бы одной страны альянса в столкновении с Россией будет означать мировую войну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на пресс-конференции со своим ливанским коллегой в соцсети Facebook*.Венгерские СМИ попросили министра прокомментировать высказывание Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву якобы "предал Европу". Сийярто ответил на этот вопрос последним, чтобы "сбавить внутреннюю температуру" и "не использовать грубые выражения". &quot;Я вижу, что много тех, в том числе президента Украины, кто пытается втянуть НАТО в эту войну. Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать&quot;, - сказал Сийярто.По его словам, Венгрия "продолжит свою мирную миссию, потому что если не удастся вскоре заключить мир, то на фронте будут происходить еще более жестокие события, чем до сих пор, угроза эскалации будет больше, чем до сих пор" и в результате "Европа окажется в огне". Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине. Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html
https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html
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венгрия, россия, украина, петер сийярто, владимир зеленский, нато, в мире
Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии

Сийярто: участие хоть одной страны НАТО в конфликте будет означать мировую войну

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, а участие хотя бы одной страны альянса в столкновении с Россией будет означать мировую войну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на пресс-конференции со своим ливанским коллегой в соцсети Facebook*.
Венгерские СМИ попросили министра прокомментировать высказывание Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву якобы "предал Европу". Сийярто ответил на этот вопрос последним, чтобы "сбавить внутреннюю температуру" и "не использовать грубые выражения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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"Я вижу, что много тех, в том числе президента Украины, кто пытается втянуть НАТО в эту войну. Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия "продолжит свою мирную миссию, потому что если не удастся вскоре заключить мир, то на фронте будут происходить еще более жестокие события, чем до сих пор, угроза эскалации будет больше, чем до сих пор" и в результате "Европа окажется в огне".
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Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
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18 июля, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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