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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели вечером в пятницу в Полтаве, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:57
2024-07-19T23:57
2024-07-19T23:57
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днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели вечером в пятницу в Полтаве, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в районе Полтавы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, полтава, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтава, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
"Страна": в Полтаве прогремели взрывы