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Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tramp--1960848917.html
Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон
Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон
Экс-президент США сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:30
2024-07-19T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
дональд трамп
борис джонсон
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент США сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я еще сильнее чем когда-либо убедился, что у него есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами", - написал он в статье для Daily Mail. По его мнению, Трамп продемонстрировал свой характер, когда еще на сцене после совершенного покушения он поднял кулак вверх, не позволив охране пассивно себя увести. Как считает Джонсон, экс-президент США понимает, что поражение Украины обернется поражением и для Америки. "Я верю, что Трамп может положить этому конец на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным в том, что именно он сделает, если будет избран", - пишет политик. Кроме того, экс-премьер заявил, что украинцы являются "самой эффективной антироссийской силой в мире". Ранее экс-премьер Британии Джонсон писал, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения. Политики обсуждали украинский конфликт. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960546412.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, украина, великобритания, дональд трамп, борис джонсон, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон

Борис Джонсон: Трамп сможет закончить конфликт на Украине благодаря смелости

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент США сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я еще сильнее чем когда-либо убедился, что у него есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами", - написал он в статье для Daily Mail.
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По его мнению, Трамп продемонстрировал свой характер, когда еще на сцене после совершенного покушения он поднял кулак вверх, не позволив охране пассивно себя увести.
Как считает Джонсон, экс-президент США понимает, что поражение Украины обернется поражением и для Америки.
"Я верю, что Трамп может положить этому конец на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным в том, что именно он сделает, если будет избран", - пишет политик.
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Кроме того, экс-премьер заявил, что украинцы являются "самой эффективной антироссийской силой в мире".
Ранее экс-премьер Британии Джонсон писал, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения. Политики обсуждали украинский конфликт.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияДональд ТрампБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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