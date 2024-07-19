https://ria.ru/20240719/tramp--1960848917.html

Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон

Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп сможет положить конец конфликту на Украине, заявил Борис Джонсон

Экс-президент США сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:30

2024-07-19T22:30

2024-07-19T22:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

дональд трамп

борис джонсон

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент США сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я еще сильнее чем когда-либо убедился, что у него есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами", - написал он в статье для Daily Mail. По его мнению, Трамп продемонстрировал свой характер, когда еще на сцене после совершенного покушения он поднял кулак вверх, не позволив охране пассивно себя увести. Как считает Джонсон, экс-президент США понимает, что поражение Украины обернется поражением и для Америки. "Я верю, что Трамп может положить этому конец на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным в том, что именно он сделает, если будет избран", - пишет политик. Кроме того, экс-премьер заявил, что украинцы являются "самой эффективной антироссийской силой в мире". Ранее экс-премьер Британии Джонсон писал, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения. Политики обсуждали украинский конфликт. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240718/zakharova-1960546412.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, дональд трамп, борис джонсон, владимир зеленский, верховная рада украины