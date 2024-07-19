https://ria.ru/20240719/telegram-1960799483.html

Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов

Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов - РИА Новости, 19.07.2024

Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов

Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:33

2024-07-19T17:33

2024-07-19T17:33

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале. "Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - написал Дуров. Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов. Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.

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общество, технологии, павел дуров, telegram, россия, в мире