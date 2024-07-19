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Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов - РИА Новости, 19.07.2024
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17:33 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/telegram-1960799483.html
Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов
Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов - РИА Новости, 19.07.2024
Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов
Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:33
2024-07-19T17:33
общество
технологии
павел дуров
telegram
россия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале. "Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - написал Дуров. Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов. Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
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общество, технологии, павел дуров, telegram, россия, в мире
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram, Россия, В мире
Telegram начнет отображать месяц и страну регистрации аккаунтов

Дуров: Telegram начнет показывать месяц и страну регистрации публичных аккаунтов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
"Мы... активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну у публичных аккаунтов", - написал Дуров.
Он также указал, что мессенджер позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов.
Кроме того, Telegram в июле представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
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ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegramРоссияВ мире
 
 
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