https://ria.ru/20240719/sudno-1960783582.html

Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе - РИА Новости, 19.07.2024

Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:53

2024-07-19T16:53

2024-07-19T16:57

в мире

израиль

йемен

аденский залив

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников. "Военно-морские, ракетные и военно-воздушные силы Йеменских вооруженных сил провели совместную военную операцию в Аденском заливе, в ходе которой были обстреляно судно Lobivia несколькими баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Представитель хустиов также добавил, что судно было выбрано в качестве цели из-за решения его владельца нарушить запретит движения на въезд в порты Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html

израиль

йемен

аденский залив

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в мире, израиль, йемен, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году