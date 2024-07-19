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Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе - РИА Новости, 19.07.2024
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16:53 19.07.2024 (обновлено: 16:57 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sudno-1960783582.html
Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе - РИА Новости, 19.07.2024
Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:53
2024-07-19T16:57
в мире
израиль
йемен
аденский залив
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников. "Военно-морские, ракетные и военно-воздушные силы Йеменских вооруженных сил провели совместную военную операцию в Аденском заливе, в ходе которой были обстреляно судно Lobivia несколькими баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Представитель хустиов также добавил, что судно было выбрано в качестве цели из-за решения его владельца нарушить запретит движения на въезд в порты Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html
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в мире, израиль, йемен, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, Аденский залив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе

Хуситы атаковали в Аденском заливе судно Lobivia, следующее в Израиль

© www.marshruty.ruАденский залив
Аденский залив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© www.marshruty.ru
Аденский залив. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников.
"Военно-морские, ракетные и военно-воздушные силы Йеменских вооруженных сил провели совместную военную операцию в Аденском заливе, в ходе которой были обстреляно судно Lobivia несколькими баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.
Представитель хустиов также добавил, что судно было выбрано в качестве цели из-за решения его владельца нарушить запретит движения на въезд в порты Израиля.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Катер-беспилотник Тоуфан-1 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства
21 июня, 20:56
 
В миреИзраильЙеменАденский заливАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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