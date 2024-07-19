https://ria.ru/20240719/sudno-1960622128.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 19.07.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно в Аденском заливе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:55
2024-07-19T07:55
2024-07-19T10:30
в мире
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
аденский залив
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно в Аденском заливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 83 морских милях (153,7 километра) к юго-востоку от Адена, Йемен",- говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как атака.Отмечается, что капитан сообщил о неизвестном объекте, ударившем по судну, однако никто из членов экипажа не пострадал. Власти ведут расследование произошедшего. По данным агентства Франс Пресс, британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что контейнеровоз под флагом Сингапура получил повреждения в результате обстрела в 80 морских милях (148 километрах) к юго-востоку от йеменского города Аден.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240719/khusity-1960615104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, аденский залив
В мире, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Аденский залив
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
UKMTO сообщило о нападении на судно в Аденском заливе