https://ria.ru/20240719/sud-1960635389.html
В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой
В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 19.07.2024
В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой
Суд арестовал 11 фигурантов дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, который устроили частные перевозчики, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:58
2024-07-19T09:58
2024-07-19T09:58
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Суд арестовал 11 фигурантов дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, который устроили частные перевозчики, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Днем позже региональный главк МВД РФ сообщил о задержании восьми мигрантов, предположительно, участвовавших в конфликте, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Как уточняют в полиции, в течение суток с момента конфликта правоохранители установили и задержали всех его непосредственных участников, затем были задержаны еще несколько человек, возможно, причастных к инциденту. В итоге статус подозреваемых получили 12 человек, в числе которых оказались граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России. "По ходатайству следователей 11 подозреваемым в участии в конфликте на Комендантском проспекте избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одному злоумышленнику продлен срок задержания... для проведения дополнительных следственных действий, после чего также будет подано ходатайство об его аресте", – говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования полицейские также выявили нескольких соотечественников подозреваемых мигрантов, которые проживали в Петербурге с грубыми нарушениями миграционного законодательства. Они помещены в центр содержания иностранных граждан для принудительного выдворения за пределы России.
https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960153721.html
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район
В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой
В Петербурге арестовали 11 фигурантов дела о стрельбе на Комендантском проспекте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Суд арестовал 11 фигурантов дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, который устроили частные перевозчики, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Днем позже региональный главк МВД РФ сообщил о задержании восьми мигрантов, предположительно, участвовавших в конфликте, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
Как уточняют в полиции, в течение суток с момента конфликта правоохранители установили и задержали всех его непосредственных участников, затем были задержаны еще несколько человек, возможно, причастных к инциденту. В итоге статус подозреваемых получили 12 человек, в числе которых оказались граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России.
«
"По ходатайству следователей 11 подозреваемым в участии в конфликте на Комендантском проспекте избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одному злоумышленнику продлен срок задержания... для проведения дополнительных следственных действий, после чего также будет подано ходатайство об его аресте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования полицейские также выявили нескольких соотечественников подозреваемых мигрантов, которые проживали в Петербурге с грубыми нарушениями миграционного законодательства. Они помещены в центр содержания иностранных граждан для принудительного выдворения за пределы России.