https://ria.ru/20240719/sud-1960635389.html

В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой

В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 19.07.2024

В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой

Суд арестовал 11 фигурантов дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, который устроили частные перевозчики, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:58

2024-07-19T09:58

2024-07-19T09:58

происшествия

россия

санкт-петербург

приморский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Суд арестовал 11 фигурантов дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, который устроили частные перевозчики, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Днем позже региональный главк МВД РФ сообщил о задержании восьми мигрантов, предположительно, участвовавших в конфликте, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Как уточняют в полиции, в течение суток с момента конфликта правоохранители установили и задержали всех его непосредственных участников, затем были задержаны еще несколько человек, возможно, причастных к инциденту. В итоге статус подозреваемых получили 12 человек, в числе которых оказались граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России. "По ходатайству следователей 11 подозреваемым в участии в конфликте на Комендантском проспекте избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одному злоумышленнику продлен срок задержания... для проведения дополнительных следственных действий, после чего также будет подано ходатайство об его аресте", – говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования полицейские также выявили нескольких соотечественников подозреваемых мигрантов, которые проживали в Петербурге с грубыми нарушениями миграционного законодательства. Они помещены в центр содержания иностранных граждан для принудительного выдворения за пределы России.

https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960153721.html

https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html

россия

санкт-петербург

приморский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район