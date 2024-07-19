СК предложил усилить контроль за мигрантами
СК предложил ввести биометрию, дактилоскопию и цифровой учет места жительства
© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следственный комитет предложил ввести дополнительные меры по контролю за мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"Предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах", — рассказали в СК.
Нелегальное пребывание в России предлагается сделать отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения.
Кроме того, СК считает необходимым лишать российского паспорта натурализованных граждан за подготовку или совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
При этом получение гражданства должно быть синхронизировано с постановкой на воинский учет.
Эти предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики СК направил в Госдуму.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика.
Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.