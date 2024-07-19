https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html

СК предложил усилить контроль за мигрантами

СК предложил усилить контроль за мигрантами - РИА Новости, 19.07.2024

СК предложил усилить контроль за мигрантами

Следственный комитет предложил ввести дополнительные меры по контролю за мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:42

2024-07-19T11:42

2024-07-19T12:46

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следственный комитет предложил ввести дополнительные меры по контролю за мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах", — рассказали в СК.Нелегальное пребывание в России предлагается сделать отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения. Кроме того, СК считает необходимым лишать российского паспорта натурализованных граждан за подготовку или совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.При этом получение гражданства должно быть синхронизировано с постановкой на воинский учет. Эти предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики СК направил в Госдуму. В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика.Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.

https://ria.ru/20240627/migranty-1955937426.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html

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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф