https://ria.ru/20240719/sboy-1960730711.html

Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя

Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя

Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:38

2024-07-19T14:38

2024-07-19T14:38

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

microsoft corporation

в мире

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на ВИЭ. Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков. Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы. "На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960725755.html

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игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний