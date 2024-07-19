Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на ВИЭ. Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков. Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы. "На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на ВИЭ. Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков.
Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы.
"На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
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