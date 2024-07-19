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Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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14:38 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960730711.html
Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя
Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя
Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:38
2024-07-19T14:38
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
microsoft corporation
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на ВИЭ. Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков. Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы. "На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.
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РИА Новости
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РИА Новости
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игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Microsoft Corporation, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Эксперт рассказал о последствиях глобального IT-сбоя

Эксперт Юшков: IT-cбой может повлиять на работу энергосистем отдельных стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Маск прокомментировал глобальный технический сбой
Вчера, 14:22
"Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на ВИЭ. Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков.
Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы.
"На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью
© AP Photo / Gregorio Borgia

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

Сбой в работе платежного терминала в Сиднее

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8
© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

Пассажиры во время задержки рейсов в аэропорту Сингапура

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8
 
Игорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиMicrosoft CorporationВ миреГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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