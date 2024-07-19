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Напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявили обвинения - РИА Новости, 19.07.2024
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20:09 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/samara-1960829882.html
Напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявили обвинения
Напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявили обвинения - РИА Новости, 19.07.2024
Напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение уроженцам республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летнему самарцу в покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:09
2024-07-19T20:09
происшествия
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россия
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таджикистан
михаил матвеев
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение уроженцам республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летнему самарцу в покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. По данным следователей, в четверг вечером обвиняемые, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. "Предъявлено обвинение 19-летним уроженцам республик Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя. В настоящее время следователем СУ СК России по Самарской области в суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК РФ. По уголовному делу следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей. Также проведены обыски по месту проживания обвиняемых и назначены судебные экспертизы. В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории России, отметили в СК РФ.
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происшествия, жилье, россия, узбекистан, таджикистан, михаил матвеев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Жилье, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Михаил Матвеев, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявили обвинения

Двух мужчин и 16-летнего подростка обвинили в покушении на депутата ГД в Самаре

© Фото : СУ-СКР Самара/ВКонтактеАвтомобиль СК РФ на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре
Автомобиль СК РФ на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : СУ-СКР Самара/ВКонтакте
Автомобиль СК РФ на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение уроженцам республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летнему самарцу в покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
По данным следователей, в четверг вечером обвиняемые, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения.
© Фото : Михаил Матвеев коммент/TelegramДепутат Госдумы Михаил Матвеев после нападения
Депутат Госдумы Михаил Матвеев после нападения - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Михаил Матвеев коммент/Telegram
Депутат Госдумы Михаил Матвеев после нападения
"Предъявлено обвинение 19-летним уроженцам республик Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя. В настоящее время следователем СУ СК России по Самарской области в суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК РФ.
По уголовному делу следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей. Также проведены обыски по месту проживания обвиняемых и назначены судебные экспертизы.
В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории России, отметили в СК РФ.
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ПроисшествияЖильеРоссияУзбекистанТаджикистанМихаил МатвеевСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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