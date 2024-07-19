Напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявили обвинения
Двух мужчин и 16-летнего подростка обвинили в покушении на депутата ГД в Самаре
© Фото : СУ-СКР Самара/ВКонтактеАвтомобиль СК РФ на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре
Автомобиль СК РФ на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре
САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение уроженцам республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летнему самарцу в покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
По данным следователей, в четверг вечером обвиняемые, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения.
"Предъявлено обвинение 19-летним уроженцам республик Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя. В настоящее время следователем СУ СК России по Самарской области в суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК РФ.
По уголовному делу следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей. Также проведены обыски по месту проживания обвиняемых и назначены судебные экспертизы.
В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории России, отметили в СК РФ.