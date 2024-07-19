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Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:47 19.07.2024 (обновлено: 04:16 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/saldo-1960606240.html
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр - РИА Новости, 19.07.2024
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
Украинские войска при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек, при этом сотни, а то и тысячи остались на дне... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:47
2024-07-19T04:16
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек, при этом сотни, а то и тысячи остались на дне Днепра, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо" сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших. "С учетом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили четыре-пять тысяч. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра", — сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, оценочно, за все время попыток высадки на левый берег киевский режим задействовал более десяти тысяч солдат. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. В конце февраля руководивший тогда Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240718/krynki-1960383513.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ потеряли до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек, при этом сотни, а то и тысячи остались на дне Днепра, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее украинское издание "Следствие.Инфо" сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
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"С учетом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили четыре-пять тысяч. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра", — сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, оценочно, за все время попыток высадки на левый берег киевский режим задействовал более десяти тысяч солдат.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. В конце февраля руководивший тогда Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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