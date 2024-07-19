Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
Сальдо: ВСУ потеряли до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек, при этом сотни, а то и тысячи остались на дне Днепра, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее украинское издание "Следствие.Инфо" сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
"С учетом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили четыре-пять тысяч. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра", — сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, оценочно, за все время попыток высадки на левый берег киевский режим задействовал более десяти тысяч солдат.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. В конце февраля руководивший тогда Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.