https://ria.ru/20240719/peterburg-1960814209.html
В Петербурге арестовали водителя, напавшего с топором на инспектора ДПС
В Петербурге арестовали водителя, напавшего с топором на инспектора ДПС - РИА Новости, 19.07.2024
В Петербурге арестовали водителя, напавшего с топором на инспектора ДПС
Кировский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Андрея Курникова, который, будучи пьяным, ударил топором инспектора ДПС в салоне своего... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:34
2024-07-19T18:34
2024-07-19T18:34
происшествия
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россия
санкт-петербург
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Кировский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Андрея Курникова, который, будучи пьяным, ударил топором инспектора ДПС в салоне своего автомобиля, когда тот оформлял протокол за нарушение ПДД, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Накануне городской главк СК РФ информировал, что в Кировском районе Петербурга пьяный водитель ударил топором инспектора ДПС, который находился в салоне его автомобиля, оформляя административное нарушение. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (статья 317 УК РФ). Как уточняет судебная пресс-служба, нетрезвый Курников, "желая избежать задержания за совершение административного правонарушения", успел ударить полицейского топором по голове, прежде чем сам правоохранитель и его напарник применили к мужчине спецсредства. Курникову предъявили обвинение в четверг. Он не стал давать показания и отказался высказываться по поводу признания или непризнания вины. "Кировский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Курникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьи 317 УК РФ... Срок меры – 17.09.2024", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240701/dps-1956624060.html
https://ria.ru/20240611/narushitel-1952131213.html
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали водителя, напавшего с топором на инспектора ДПС
В Петербурге суд арестовал мужчину, спьяну ударившего топором инспектора ДПС