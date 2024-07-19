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В ЕС обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 19.07.2024 (обновлено: 16:13 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/orban-1960770979.html
В ЕС обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана, сообщил источник
В ЕС обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024
В ЕС обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана, сообщил источник
Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьера Виктора Орбана, которые он не... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:10
2024-07-19T16:13
в мире
брюссель
венгрия
евросоюз
специальная военная операция на украине
россия
украина
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьера Виктора Орбана, которые он не координировал с Брюсселем, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."Я не могу ответить на вопрос о том, какие будут последствия для Венгрии, но этот вопрос будет подниматься министрами на Совете в понедельник", - сказал он.По его словам, в ЕС недовольны тем, что, в соответствии с пониманием Венгрии, именно Брюссель является "стороной войны", тогда как большинство стран союза, по его словам, не хотят мира "на любых условиях" и выступают за реализацию так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, брюссель, венгрия, евросоюз, россия, украина, виктор орбан, нато, визит орбана в россию
В мире, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Виктор Орбан, НАТО, Визит Орбана в Россию
В ЕС обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана, сообщил источник

В ЕС обсудят последствия для Орбана за несогласованные с Брюсселем действия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьера Виктора Орбана, которые он не координировал с Брюсселем, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Я не могу ответить на вопрос о том, какие будут последствия для Венгрии, но этот вопрос будет подниматься министрами на Совете в понедельник", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
По его словам, в ЕС недовольны тем, что, в соответствии с пониманием Венгрии, именно Брюссель является "стороной войны", тогда как большинство стран союза, по его словам, не хотят мира "на любых условиях" и выступают за реализацию так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
10 июля, 08:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Почему либеральные лидеры Запада ездят на велосипедах, не боясь покушений
15 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельВенгрияЕвросоюзРоссияУкраинаВиктор ОрбанНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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