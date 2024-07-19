https://ria.ru/20240719/obstrel-1960745555.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 19.07.2024

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке двадцать один снаряд калибра 155 миллиметров и сбросили два боеприпаса с беспилотника за 2,5 часа, сообщило в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:17

2024-07-19T15:17

2024-07-19T17:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

петровский район

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке двадцать один снаряд калибра 155 миллиметров и сбросили два боеприпаса с беспилотника за 2,5 часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм; 12.40 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 12.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 13.35 до 14.20 Петровский район несколько раз был обстрелян, выпущено двенадцать "натовских" снарядов, три таких же снаряда выпустили по центру Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район этого города. Уточняется, что ранее утром в 8.35 было выпущено еще два снаряда по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

горловка

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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горловка, донецк, петровский район, происшествия, донецкая народная республика, сцкк