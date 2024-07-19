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Столтенберг призвал не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" - РИА Новости, 19.07.2024
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02:09 19.07.2024 (обновлено: 02:10 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/nato-1960605048.html
Столтенберг призвал не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств"
Столтенберг призвал не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" - РИА Новости, 19.07.2024
Столтенберг призвал не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств"
Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа не должна попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:09
2024-07-19T02:10
в мире
сша
европа
дональд трамп
йенс столтенберг
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа не должна попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если президентом США будет вновь выбран Дональд Трамп. В психологии и социологии "самосбывающимся пророчеством" называют феномен, когда человек или группа людей меняют поведение под влиянием собственных или чужих прогнозов. Ранее Трамп пригрозил, что, в случае его возвращения в Белый дом, Вашингтон не станет защищать своих союзников по НАТО, которые не выполняют свои обязательства по расходам на оборону. Его слова вызвали резонанс со стороны различных участников альянса. В интервью газете Guardian Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время предвыборной кампании в США. "Я работал с ним четыре года. Я думаю, что важно не создавать самосбывающихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в США будет означать конец НАТО. Такие опасения были и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стала сильнее", - сказал генсек. По словам Столтенберга, он с оптимизмом смотрит на будущее НАТО. Он отметил, что критика со стороны Трампа, а также кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса направлена не против НАТО, а в первую очередь против союзников по альянсу, которые не тратят достаточно средств на оборону. Если Трамп будет вновь избран президентом, Европе придется лишь повторить свою стратегию 2016 года, добавил генсек НАТО.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг призвал не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств"

Генсек НАТО предостерег Европу от самосбывающихся пророчеств при избрании Трампа

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа не должна попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если президентом США будет вновь выбран Дональд Трамп.
В психологии и социологии "самосбывающимся пророчеством" называют феномен, когда человек или группа людей меняют поведение под влиянием собственных или чужих прогнозов. Ранее Трамп пригрозил, что, в случае его возвращения в Белый дом, Вашингтон не станет защищать своих союзников по НАТО, которые не выполняют свои обязательства по расходам на оборону. Его слова вызвали резонанс со стороны различных участников альянса.
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В интервью газете Guardian Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время предвыборной кампании в США. "Я работал с ним четыре года. Я думаю, что важно не создавать самосбывающихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в США будет означать конец НАТО. Такие опасения были и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стала сильнее", - сказал генсек.
По словам Столтенберга, он с оптимизмом смотрит на будущее НАТО. Он отметил, что критика со стороны Трампа, а также кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса направлена не против НАТО, а в первую очередь против союзников по альянсу, которые не тратят достаточно средств на оборону.
Если Трамп будет вновь избран президентом, Европе придется лишь повторить свою стратегию 2016 года, добавил генсек НАТО.
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