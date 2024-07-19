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Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:57 19.07.2024 (обновлено: 13:19 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/klm-1960672733.html
Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя
Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя
Нидерландская авиакомпания KLM вынуждена приостановить большую часть операций из-за глобального технического сбоя, однако прилагает все усилия для решения... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:57
2024-07-19T13:19
в мире
технологии
австралия
нидерланды
европа
klm
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM вынуждена приостановить большую часть операций из-за глобального технического сбоя, однако прилагает все усилия для решения проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."KLM, как и другие авиакомпании и аэропорты, также пострадала от глобального сбоя в работе компьютеров, что сделало невозможным обслуживание рейсов... На данный момент мы вынуждены приостановить большую часть операций", - заявили в авиакомпании. Там отметили, что прилагают все усилия, чтобы решить проблему. "Мы понимаем, что, особенно в условиях летних каникул это крайне неудобно для наших клиентов", - добавили в KLM. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, который является одним из крупнейших авиационных хабов Европы, в пятницу утром затронул глобальный технический сбой в системе Microsoft. С такой же ситуацией столкнулся и другой нидерландский аэропорт Эйндховен, который сообщил, что сбой повлиял на расписание полетов.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
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в мире, технологии, австралия, нидерланды, европа, klm, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Австралия, Нидерланды, Европа, KLM, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя

Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за технического сбоя

© AP Photo / Remy de la MauviniereСамолеты компаний Air France и KLM Royal Dutch
Самолеты компаний Air France и KLM Royal Dutch - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Самолеты компаний Air France и KLM Royal Dutch. Архивное фото
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM вынуждена приостановить большую часть операций из-за глобального технического сбоя, однако прилагает все усилия для решения проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"KLM, как и другие авиакомпании и аэропорты, также пострадала от глобального сбоя в работе компьютеров, что сделало невозможным обслуживание рейсов... На данный момент мы вынуждены приостановить большую часть операций", - заявили в авиакомпании.
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Там отметили, что прилагают все усилия, чтобы решить проблему.
"Мы понимаем, что, особенно в условиях летних каникул это крайне неудобно для наших клиентов", - добавили в KLM.
Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, который является одним из крупнейших авиационных хабов Европы, в пятницу утром затронул глобальный технический сбой в системе Microsoft.
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С такой же ситуацией столкнулся и другой нидерландский аэропорт Эйндховен, который сообщил, что сбой повлиял на расписание полетов.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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В миреТехнологииАвстралияНидерландыЕвропаKLMMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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