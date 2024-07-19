https://ria.ru/20240719/klm-1960672733.html

Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя

Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Авиакомпания KLM приостановила большую часть операций из-за сбоя

Нидерландская авиакомпания KLM вынуждена приостановить большую часть операций из-за глобального технического сбоя, однако прилагает все усилия для решения... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:57

2024-07-19T11:57

2024-07-19T13:19

в мире

технологии

австралия

нидерланды

европа

klm

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803832600_0:193:2001:1318_1920x0_80_0_0_b2d7e58c4bbc29853fe1d5e5e274c605.jpg

ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM вынуждена приостановить большую часть операций из-за глобального технического сбоя, однако прилагает все усилия для решения проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."KLM, как и другие авиакомпании и аэропорты, также пострадала от глобального сбоя в работе компьютеров, что сделало невозможным обслуживание рейсов... На данный момент мы вынуждены приостановить большую часть операций", - заявили в авиакомпании. Там отметили, что прилагают все усилия, чтобы решить проблему. "Мы понимаем, что, особенно в условиях летних каникул это крайне неудобно для наших клиентов", - добавили в KLM. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, который является одним из крупнейших авиационных хабов Европы, в пятницу утром затронул глобальный технический сбой в системе Microsoft. С такой же ситуацией столкнулся и другой нидерландский аэропорт Эйндховен, который сообщил, что сбой повлиял на расписание полетов.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

австралия

нидерланды

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, австралия, нидерланды, европа, klm, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний