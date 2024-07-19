Президент Кении начал формирование нового кабинета министров

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто назначил одиннадцать министров своего кабинета, сообщило издание Star."Президент Уильям Руто назначил новых членов кабинета спустя неделю после роспуска кабинета министров, в который входил 21 человек", - говорится в сообщении.Президент произвел назначения в том числе на посты министра внутренних дел, здравоохранения, обороны и транспорта.Ранее президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Президент произвел назначения в том числе на посты министра внутренних дел, здравоохранения, обороны и транспорта.
Ранее президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
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