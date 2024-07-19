Рейтинг@Mail.ru
Президент Кении начал формирование нового кабинета министров - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 19.07.2024 (обновлено: 16:39 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/keniya-1960775690.html
Президент Кении начал формирование нового кабинета министров
Президент Кении начал формирование нового кабинета министров - РИА Новости, 19.07.2024
Президент Кении начал формирование нового кабинета министров
Президент Кении Уильям Руто назначил одиннадцать министров своего кабинета, сообщило издание Star. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:30
2024-07-19T16:39
кения
в мире
протесты в кении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955855477_0:127:1596:1025_1920x0_80_0_0_31e7f9b9ab782fc55f7adb3b68196ce6.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто назначил одиннадцать министров своего кабинета, сообщило издание Star."Президент Уильям Руто назначил новых членов кабинета спустя неделю после роспуска кабинета министров, в который входил 21 человек", - говорится в сообщении.Президент произвел назначения в том числе на посты министра внутренних дел, здравоохранения, обороны и транспорта.Ранее президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
https://ria.ru/20240715/keniya-1959889484.html
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955855477_207:0:1596:1042_1920x0_80_0_0_372197d11b4cce5f1ab6e26fad372ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кения, в мире, протесты в кении
Кения, В мире, Протесты в Кении
Президент Кении начал формирование нового кабинета министров

Президент Кении Руто назначил одиннадцать министров своего кабинета

Сотрудники полиции в Найроби, Кения
Сотрудники полиции в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Сотрудники полиции в Найроби, Кения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто назначил одиннадцать министров своего кабинета, сообщило издание Star.
"Президент Уильям Руто назначил новых членов кабинета спустя неделю после роспуска кабинета министров, в который входил 21 человек", - говорится в сообщении.
Протесты в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами
15 июля, 21:53
Президент произвел назначения в том числе на посты министра внутренних дел, здравоохранения, обороны и транспорта.
Ранее президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Протесты в Кении
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

Протесты в Найроби

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Тысячи человек вышли на улицы.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

Участники акции протеста в Найроби

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

Кенийские силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

Протесты в Найроби, Кения

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

Люди фотографируют протестующих в Найроби

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

Раненого протестующего уносят с центра беспорядков в Найроби

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

Задержание участника протестов в Найроби

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

Беспорядки в Найроби

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

Беспорядки в Найроби

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13
 
КенияВ миреПротесты в Кении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала