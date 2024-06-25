https://ria.ru/20240625/protesty-1955390763.html

Протесты в Кении

Протесты в Кении - РИА Новости, 25.06.2024

Протесты в Кении

В Кении проходят акции против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Ситуация в Найроби — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:13

2024-06-25T18:13

2024-06-25T22:32

фото

протесты в кении

найроби (город)

кения

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В Кении проходят акции против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Ситуация в Найроби — в фотоленте Ria.ru.

найроби (город)

кения

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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