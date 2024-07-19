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Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве
Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве - РИА Новости, 19.07.2024
Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве
Подросток, распыливший газ в лицо петербуржцу с ребенком после сделанного ему замечания, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил городской главк... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:55
2024-07-19T23:55
2024-07-19T23:55
происшествия
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калининский район
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Подросток, распыливший газ в лицо петербуржцу с ребенком после сделанного ему замечания, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил городской главк СК РФ. Накануне региональный главк Росгвардии сообщал о задержании в Калининском районе 17-летнего курьера по доставке еды, который, проезжая на мотовелосипеде по проспекту Культуры, задел ребенка на пешеходном переходе. Словесная перепалка с его отцом завершилась распылением содержимого газового баллончика в лицо мужчине с мальчиком, которых пришлось госпитализировать. По данным следственного управления, перцовый баллончик пошел в ход после того, как подросток получил замечание от прохожего. "Следственным отделом по Калининскому району ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) ... С подозреваемого взято обязательство о явке", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГСУСК, в результате инцидента житель Петербурга и его маленький сын получили химический ожог конъюнктивы глаз, им была оказана медпомощь.
https://ria.ru/20240711/ballonchik-1959103365.html
https://ria.ru/20240331/gaz-1936988437.html
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происшествия, россия, калининский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Калининский район, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве
СК: курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве