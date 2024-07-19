https://ria.ru/20240719/figurant-1960855781.html

Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве

Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве - РИА Новости, 19.07.2024

Курьер, распыливший газ после замечания, стал фигурантом дела о хулиганстве

Подросток, распыливший газ в лицо петербуржцу с ребенком после сделанного ему замечания, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил городской главк... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:55

2024-07-19T23:55

2024-07-19T23:55

происшествия

россия

калининский район

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Подросток, распыливший газ в лицо петербуржцу с ребенком после сделанного ему замечания, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил городской главк СК РФ. Накануне региональный главк Росгвардии сообщал о задержании в Калининском районе 17-летнего курьера по доставке еды, который, проезжая на мотовелосипеде по проспекту Культуры, задел ребенка на пешеходном переходе. Словесная перепалка с его отцом завершилась распылением содержимого газового баллончика в лицо мужчине с мальчиком, которых пришлось госпитализировать. По данным следственного управления, перцовый баллончик пошел в ход после того, как подросток получил замечание от прохожего. "Следственным отделом по Калининскому району ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) ... С подозреваемого взято обязательство о явке", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГСУСК, в результате инцидента житель Петербурга и его маленький сын получили химический ожог конъюнктивы глаз, им была оказана медпомощь.

https://ria.ru/20240711/ballonchik-1959103365.html

https://ria.ru/20240331/gaz-1936988437.html

россия

калининский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)