https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО - РИА Новости, 19.07.2024

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

"Тушите свет, сливайте воду": в трансатлантических элитах (они же так называемое мировое правительство, они же глобалисты, они же кураторы так называемого... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:00

2024-07-19T11:29

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"Тушите свет, сливайте воду": в трансатлантических элитах (они же так называемое мировое правительство, они же глобалисты, они же кураторы так называемого дипстейта США) воцарился неописуемый переполох и слышен скрежет зубов.Мочка уха Дональда Трампа, летящая со скоростью пули, так сильно качнула предвыборные весы, что уже абсолютно всем ясно: если Трамп к выборам останется жив, победа его гарантирована с большим запасом. Если раньше при разнице по опросам между экс-президентом и нынешним президентом США в два-три процента у клана Клинтоны — Каганы был в запасе многократно проверенный вариант "колдовства" с бюллетенями, то при явном и неоспоримом преимуществе Трампа это колдовство гарантированно перейдет в массовые беспорядки, грозящие гражданской войной.В связи с этим у нынешних реальных хозяев Белого дома осталось одно: срочно искать замену Байдену (а вдруг прокатит) и начать разводить пары бронепоезда, стоящего на запасном пути.По первому вопросу решение уже принято: вчера появилась информация, что самые видные деятели Демократической партии США начали открыто призывать к смене загнанной лошади на переправе. В частности, экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси позвонила Джо Байдену и сообщила, что, согласно опросам, шансов на победу у него нет, кроме того, он "своим упрямством уничтожит шансы демократов на победу и в палате представителей". То же самое Байдену заявил лидер демократов в американском сенате Чак Шумер и попросил его снять свою кандидатуру. Однако Байден упрямится (вернее, его "сиделки"), и шансы на сохранение власти у дипстейтовцев также упрямо тают на глазах.Что касается бронепоезда, то он отправляется в Европу. Как у Трампа идея фикс — это противостояние с Китаем, так и у Клинтонов — Каганов это прямое противостояние с Россией, которое они инициировали на Украине. Как неоднократно заявлял Трамп, а вчера подтвердил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, для европейских союзников "время халявы прошло". Сам Дональд Трамп в числе первых пунктов своего президентства назвал прекращение конфликта на Украине. В свою очередь, глава Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер на днях заявил, что "уже очень скоро Европе в сфере безопасности придется полагаться исключительно на саму себя и не надеяться на США". Это означает, что с уходом США из Европы НАТО превратится в кастрата Фаринелли, а значит, нужно сделать все, чтобы заморозить конфликт Европы с Россией в нынешней горячей фазе до следующих президентских выборов, где демократы попробуют взять реванш.Для этого уходящую НАТО надо поскорее заменить новой, чисто европейской НАТО, где рулить будут продолжать сбежавшие на бронепоезде атлантисты.Вчера главная русофобка, бывший врач-гинеколог и переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала громкое заявление: "Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза". А если конкретно, то Евросоюз (изначально политически-экономическое объединение) планируется трансформировать в военную организацию с общим оборонным фондом, централизованным планированием, военным производством, разведкой, логистикой и так далее — все по образу и подобию НАТО.Возглавлять новую ЕвроНАТО будет специальный комиссар ЕК по обороне (ранее этой должности не существовало). Чтобы не было иллюзий по поводу "оборонительности" переродившегося ЕС, достаточно назвать ранее озвученные кандидатуры на пост "генсека ЕвроНАТО", которые как на подбор являются ярыми русофобами. В качестве оборонительного комиссара ЕС рассматривались бывшая премьер Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, но, скорее всего, этот пост займет патологический и совершенно безбашенный ястреб — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.С учетом заявления гражданки фон дер Ляйен о том, что одной из центральных задач нового милитаризованного ЕС будет "финансовая, политическая и военная поддержка Украины", причем "так долго, как это необходимо", есть ощущение, что нынешние кукловоды Байдена уверены: даже с уходом США из Европы конфликт на Украине будет успешно продолжаться и приносить вред России.Тем не менее парадоксальным образом потенциальное превращение Евросоюза в квазиНАТО играет на руку скорее всего уже будущему президенту США Дональду Трампу. В его предвыборной программе благополучие Европы не отражено от слова "совсем", то есть США с криком "Банзай!" радостно откромсают себе от занятой войной Европы и ее рынок, и производства, и людей, и деньги. При этом Трампа на 100 процентов устроит, что Евросоюз будет сам и за свои деньги бороться с Россией, благодаря чему он сможет направить высвободившиеся ресурсы на свою главную цель — будущую войну с Китаем.Что касается белого и пушистого плана по окончанию украинского конфликта, то опытный игрок Трамп здесь железобетонно подстраховался: очевидно, что "мирный план" Трампа будет представлять собой ультиматум, в котором, помимо прочего, от России потребуют удовольствоваться неполным выполнением задач СВО, а также (помним про бзик Трампа) со стопроцентной вероятностью потребуют гарантий неучастия России в потенциальном конфликте Китая с Тайванем, который Трампу не терпится развязать. Если получится — прекрасно, если нет — пусть европейцы сами продолжают войну.Понятно, что многие силы в Европе, тайно (и явно) надеявшиеся на скорое завершение конфликта с учетом ситуации "на земле" и заявлений Трампа о мире, данная перспектива очень не радует. Добровольная сдача национального суверенитета и политическая импотенция элит европейских государств привели к тому, что с них и так драли три шкуры (а скоро и четвертую снимут), а теперь Европа будет стоять на пороге прямого военного столкновения с Россией — но уже без помощи США.Россия десятилетиями призывает Европу принять участие в общей евразийской системе безопасности, но, по-видимому, европейцам ближе всего политический и экономический мазохизм, к которому теперь может присоединиться и военный.Если кто-то постоянно напрашивается, чтобы его наконец высекли, то он должен помнить: может оказаться так, что стоп-слово будет только на русском языке.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960550925.html

https://ria.ru/20240625/tramp-1955284917.html

https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html

https://ria.ru/20240417/oborona-1940601018.html

https://ria.ru/20240718/rossija-1960440302.html

https://ria.ru/20240716/evrosoyuz-1960089652.html

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аналитика, европа, россия, дональд трамп, джо байден, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, еврокомиссия, президентские выборы в сша, сша