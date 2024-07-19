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В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 19.07.2024
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14:59 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/briks-1960737930.html
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 19.07.2024
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии
Использование криптовалюты для торговых операций в рамках БРИКС в данный момент не обсуждается, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:59
2024-07-19T14:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Использование криптовалюты для торговых операций в рамках БРИКС в данный момент не обсуждается, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "На данный момент в БРИКС нет предложений о том, чтобы вести торговлю с использованием криптовалюты", - сказал он на брифинге в пятницу. Ранее ряд экспертов заявили о возможности использования странами БРИКС собственной криптовалюты в качестве инструмента для расчетов друг с другом. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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экономика, россия, индия, брикс, в мире, криптовалюта
Экономика, Россия, Индия, БРИКС, В мире, Криптовалюта
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии

МИД Индии: в БРИКС не обсуждают использование криптовалюты для торговых операций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Использование криптовалюты для торговых операций в рамках БРИКС в данный момент не обсуждается, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"На данный момент в БРИКС нет предложений о том, чтобы вести торговлю с использованием криптовалюты", - сказал он на брифинге в пятницу.
Ранее ряд экспертов заявили о возможности использования странами БРИКС собственной криптовалюты в качестве инструмента для расчетов друг с другом.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России
7 июля, 10:41
 
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