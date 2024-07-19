https://ria.ru/20240719/briks-1960737930.html
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 19.07.2024
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии
Использование криптовалюты для торговых операций в рамках БРИКС в данный момент не обсуждается, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:59
2024-07-19T14:59
2024-07-19T14:59
экономика
россия
индия
брикс
в мире
криптовалюта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Использование криптовалюты для торговых операций в рамках БРИКС в данный момент не обсуждается, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "На данный момент в БРИКС нет предложений о том, чтобы вести торговлю с использованием криптовалюты", - сказал он на брифинге в пятницу. Ранее ряд экспертов заявили о возможности использования странами БРИКС собственной криптовалюты в качестве инструмента для расчетов друг с другом. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, брикс, в мире, криптовалюта
Экономика, Россия, Индия, БРИКС, В мире, Криптовалюта
В БРИКС не обсуждают использование криптовалюты, заявили в МИД Индии
МИД Индии: в БРИКС не обсуждают использование криптовалюты для торговых операций