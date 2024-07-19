https://ria.ru/20240719/bilety-1960847770.html
Пассажиры могут сдать билеты на поезд во "Внуково" на рейсы после 1 августа
Пассажиры могут сдать билеты на поезд во "Внуково" на рейсы после 1 августа - РИА Новости, 19.07.2024
Пассажиры могут сдать билеты на поезд во "Внуково" на рейсы после 1 августа
Пассажиры, купившие заранее билеты на "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно на рейсы поездов после 1 августа, могут сдать билеты, сообщает компания. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:16
2024-07-19T22:16
2024-07-19T22:16
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры, купившие заранее билеты на "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно на рейсы поездов после 1 августа, могут сдать билеты, сообщает компания. Ранее в пятницу "Аэроэкспресс" сообщил, что с августа завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК. "Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на "Аэроэкспресс" для поездки в/из аэропорта "Внуково" в период с 1 августа, смогут сдать билеты. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании", - говорится в Telegram-канале "Аэроэкспресса". "Аэроэкспресс" запустил пассажирские перевозки на этом направлении в 2008 году и за 16 лет работы в полном объеме выполнил задачу по обеспечению транспортной доступности аэропорта "Внуково", выстроив надежное и удобное железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом с тактовым расписанием, комфортным подвижным составом и качественным пассажирским сервисом. Аэроэкспрессы за 16 лет работы маршрута перевезли более 30 миллионов пассажиров. Сегодня поезда в аэропорт курсируют каждый час, время в пути составляет 33 минуты. Пассажиров перевозят поезда "Ласточка". В пути предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно сделать быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево" и между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом "Домодедово".
https://ria.ru/20240719/rostekh-1960789434.html
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аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
Пассажиры могут сдать билеты на поезд во "Внуково" на рейсы после 1 августа
Пассажиры могут сдать билеты на экспресс во "Внуково" на рейсы после 1 августа
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры, купившие заранее билеты на "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно на рейсы поездов после 1 августа, могут сдать билеты, сообщает компания.
Ранее в пятницу "Аэроэкспресс" сообщил, что с августа завершит работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", железнодорожными перевозками займется ЦППК
.
"Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на "Аэроэкспресс" для поездки в/из аэропорта "Внуково" в период с 1 августа, смогут сдать билеты. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании", - говорится в Telegram-канале "Аэроэкспресса".
"Аэроэкспресс" запустил пассажирские перевозки на этом направлении в 2008 году и за 16 лет работы в полном объеме выполнил задачу по обеспечению транспортной доступности аэропорта "Внуково", выстроив надежное и удобное железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом с тактовым расписанием, комфортным подвижным составом и качественным пассажирским сервисом.
Аэроэкспрессы за 16 лет работы маршрута перевезли более 30 миллионов пассажиров. Сегодня поезда в аэропорт курсируют каждый час, время в пути составляет 33 минуты. Пассажиров перевозят поезда "Ласточка". В пути предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно сделать быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово
" и "Шереметьево
". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево" и между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом "Домодедово".