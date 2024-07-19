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Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое - РИА Новости, 19.07.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
15:52 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/banki-1960763338.html
Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое
Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое - РИА Новости, 19.07.2024
Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое
Завод по выпуску алюминиевых банок в Ульяновской области в два раза увеличит производственные мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:52
2024-07-19T15:52
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Завод по выпуску алюминиевых банок в Ульяновской области в два раза увеличит производственные мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Завод работает несколько месяцев и уже наращивает мощности. Планируется запустить третью линию по производству банки на новом заводе в Ульяновске до конца 2025 года, и четвертую – при сохранении спроса на алюминиевую банку – в 2026 году. Производительность всех четырех линий составит порядка трех миллиардов банок в год, а общий объем инвестиций в экономику региона превысит 20 миллиардов рублей", – привели в пресс-службе слова главы региона Алексея Русских. Он добавил, что в перспективе это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет. "Мы оказываем полное содействие инвестору, в том числе оказали помощь в получении финансовой поддержки от Фонда развития промышленности", – отметил губернатор. Запуск предприятия состоялся 15 марта на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. В настоящее время на заводе работают две производственных линии мощностью 1,5 миллиарда банок, напомнили в пресс-службе. Дальнейшее увеличение объемов производства планируется за счет развития собственных производственных мощностей компании.
https://ria.ru/20240315/zavod-1933362916.html
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ульяновск, ульяновская область, алексей русских, фонд развития промышленности
Ульяновская область, Ульяновск, Ульяновская область, Алексей Русских, Фонд развития промышленности

Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлюминиевые банки в цеху
Алюминиевые банки в цеху - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Алюминиевые банки в цеху. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Завод по выпуску алюминиевых банок в Ульяновской области в два раза увеличит производственные мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Завод работает несколько месяцев и уже наращивает мощности. Планируется запустить третью линию по производству банки на новом заводе в Ульяновске до конца 2025 года, и четвертую – при сохранении спроса на алюминиевую банку – в 2026 году. Производительность всех четырех линий составит порядка трех миллиардов банок в год, а общий объем инвестиций в экономику региона превысит 20 миллиардов рублей", – привели в пресс-службе слова главы региона Алексея Русских.
Он добавил, что в перспективе это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет. "Мы оказываем полное содействие инвестору, в том числе оказали помощь в получении финансовой поддержки от Фонда развития промышленности", – отметил губернатор.
Запуск предприятия состоялся 15 марта на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. В настоящее время на заводе работают две производственных линии мощностью 1,5 миллиарда банок, напомнили в пресс-службе.
Дальнейшее увеличение объемов производства планируется за счет развития собственных производственных мощностей компании.
В Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Вторую линию завода по выпуску алюминиевых банок в Ульяновске введут летом
15 марта, 20:44
 
Ульяновская областьУльяновскУльяновская областьАлексей РусскихФонд развития промышленности
 
 
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