https://ria.ru/20240719/banki-1960763338.html

Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое

Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое - РИА Новости, 19.07.2024

Производство алюминиевых банок в Ульяновский области увеличится вдвое

Завод по выпуску алюминиевых банок в Ульяновской области в два раза увеличит производственные мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:52

2024-07-19T15:52

2024-07-19T15:52

ульяновская область

ульяновск

ульяновская область

алексей русских

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Завод по выпуску алюминиевых банок в Ульяновской области в два раза увеличит производственные мощности, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Завод работает несколько месяцев и уже наращивает мощности. Планируется запустить третью линию по производству банки на новом заводе в Ульяновске до конца 2025 года, и четвертую – при сохранении спроса на алюминиевую банку – в 2026 году. Производительность всех четырех линий составит порядка трех миллиардов банок в год, а общий объем инвестиций в экономику региона превысит 20 миллиардов рублей", – привели в пресс-службе слова главы региона Алексея Русских. Он добавил, что в перспективе это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет. "Мы оказываем полное содействие инвестору, в том числе оказали помощь в получении финансовой поддержки от Фонда развития промышленности", – отметил губернатор. Запуск предприятия состоялся 15 марта на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. В настоящее время на заводе работают две производственных линии мощностью 1,5 миллиарда банок, напомнили в пресс-службе. Дальнейшее увеличение объемов производства планируется за счет развития собственных производственных мощностей компании.

https://ria.ru/20240315/zavod-1933362916.html

ульяновск

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновск, ульяновская область, алексей русских, фонд развития промышленности