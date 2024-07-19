Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении
Эксперт счел появление представителя Пентагона в Армении провокацией в адрес РФ
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Флаг Армении. Архивное фото
БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Появление в минобороны Армении представителя Пентагона, по сути своей, формализация реальности, главная цель - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Ранее заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении. Также недавно на территории Армении прошли совместные армяно-американские учения Eagle Pаrtner 2024, в которых участвуют подразделения 10-й горнопехотной дивизии армии США, специально созданной для боевых действий в горно-лесистой местности.
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"Представитель Пентагона в минобороны Армении – уже пустая формальность с точки зрения взаимодействия двух ведомств и сопряжения Вооруженных сил. Приоритетно - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом. Дескать, если вы не ввязались за нас в войну против Азербайджана осенью 2020 года и не помешали Баку восстановить государственный суверенитет над Карабахом осенью 2023 года, то более мы с вами не "дружим" и уходим в НАТО", - отметил собеседник агентства.
"Приказы из Парижа и Вашингтона в Ереване давно выполняют не только в военном ведомстве, но и других структурах правительства Армении, а многочисленная резидентура ЦРУ вольготно чувствует себя как в посольстве США и крупных НКО, так и повсеместно на проспекте Баграмяна", - сказал Арьков.
При этом эксперт добавил, что в НАТО ни Армению, ни Украину принимать не собираются, о чем прямо заявил глава Пентагона Ллойд Остин после недавнего саммита глав военных ведомств участников Альянса в Брюсселе. "На юбилейном, по случаю 75-летия НАТО, саммите в Вашингтоне перед Ереваном и Киевом даже традиционных "морковок" не повесили", - подчеркнул он.
Говоря о реакции соседних государств, Арьков в первую очередь обратил внимание на тот факт, что к обсуждаемой новости из Армении с большим вниманием отнеслись в Иране, поскольку "нервно воспринимают растущую активность американских военных у своей границы".
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