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Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении - РИА Новости, 19.07.2024
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18:36 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/armeniya-1960814378.html
Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении
Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении - РИА Новости, 19.07.2024
Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении
Появление в минобороны Армении представителя Пентагона, по сути своей, формализация реальности, главная цель - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:36
2024-07-19T18:36
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Появление в минобороны Армении представителя Пентагона, по сути своей, формализация реальности, главная цель - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Ранее заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении. Также недавно на территории Армении прошли совместные армяно-американские учения Eagle Pаrtner 2024, в которых участвуют подразделения 10-й горнопехотной дивизии армии США, специально созданной для боевых действий в горно-лесистой местности. "Представитель Пентагона в минобороны Армении – уже пустая формальность с точки зрения взаимодействия двух ведомств и сопряжения Вооруженных сил. Приоритетно - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом. Дескать, если вы не ввязались за нас в войну против Азербайджана осенью 2020 года и не помешали Баку восстановить государственный суверенитет над Карабахом осенью 2023 года, то более мы с вами не "дружим" и уходим в НАТО", - отметил собеседник агентства. "Приказы из Парижа и Вашингтона в Ереване давно выполняют не только в военном ведомстве, но и других структурах правительства Армении, а многочисленная резидентура ЦРУ вольготно чувствует себя как в посольстве США и крупных НКО, так и повсеместно на проспекте Баграмяна", - сказал Арьков. При этом эксперт добавил, что в НАТО ни Армению, ни Украину принимать не собираются, о чем прямо заявил глава Пентагона Ллойд Остин после недавнего саммита глав военных ведомств участников Альянса в Брюсселе. "На юбилейном, по случаю 75-летия НАТО, саммите в Вашингтоне перед Ереваном и Киевом даже традиционных "морковок" не повесили", - подчеркнул он. Говоря о реакции соседних государств, Арьков в первую очередь обратил внимание на тот факт, что к обсуждаемой новости из Армении с большим вниманием отнеслись в Иране, поскольку "нервно воспринимают растущую активность американских военных у своей границы".
https://ria.ru/20240713/sotrudnichestvo-1959472474.html
https://ria.ru/20240712/mid-1959280571.html
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в мире, армения, сша, россия, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, одкб
В мире, Армения, США, Россия, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, ОДКБ
Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении

Эксперт счел появление представителя Пентагона в Армении провокацией в адрес РФ

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Появление в минобороны Армении представителя Пентагона, по сути своей, формализация реальности, главная цель - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Ранее заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении. Также недавно на территории Армении прошли совместные армяно-американские учения Eagle Pаrtner 2024, в которых участвуют подразделения 10-й горнопехотной дивизии армии США, специально созданной для боевых действий в горно-лесистой местности.
Церемония открытия армяно-американских учений - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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"Представитель Пентагона в минобороны Армении – уже пустая формальность с точки зрения взаимодействия двух ведомств и сопряжения Вооруженных сил. Приоритетно - это провокация в адрес России и ОДКБ в целом. Дескать, если вы не ввязались за нас в войну против Азербайджана осенью 2020 года и не помешали Баку восстановить государственный суверенитет над Карабахом осенью 2023 года, то более мы с вами не "дружим" и уходим в НАТО", - отметил собеседник агентства.
"Приказы из Парижа и Вашингтона в Ереване давно выполняют не только в военном ведомстве, но и других структурах правительства Армении, а многочисленная резидентура ЦРУ вольготно чувствует себя как в посольстве США и крупных НКО, так и повсеместно на проспекте Баграмяна", - сказал Арьков.
При этом эксперт добавил, что в НАТО ни Армению, ни Украину принимать не собираются, о чем прямо заявил глава Пентагона Ллойд Остин после недавнего саммита глав военных ведомств участников Альянса в Брюсселе. "На юбилейном, по случаю 75-летия НАТО, саммите в Вашингтоне перед Ереваном и Киевом даже традиционных "морковок" не повесили", - подчеркнул он.
Говоря о реакции соседних государств, Арьков в первую очередь обратил внимание на тот факт, что к обсуждаемой новости из Армении с большим вниманием отнеслись в Иране, поскольку "нервно воспринимают растущую активность американских военных у своей границы".
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12 июля, 16:10
 
В миреАрменияСШАРоссияЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТООДКБ
 
 
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