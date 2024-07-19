https://ria.ru/20240719/abbas-1960631698.html
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 19.07.2024
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:31
2024-07-19T09:31
2024-07-19T09:33
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14 числа он уезжает", - сказал он в беседе с агентством.Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщало о том, что визит Аббаса в Россию планируется в августе. Позднее источник в канцелярии президента Палестины заявил агентству, что Аббас посетит РФ 18 августа и встретится с Путиным.В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html
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россия, махмуд аббас, палестина, владимир путин
Россия, Махмуд Аббас, Палестина, Владимир Путин
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию
Визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа