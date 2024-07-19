Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 19.07.2024 (обновлено: 09:33 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/abbas-1960631698.html
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 19.07.2024
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:31
2024-07-19T09:33
россия
махмуд аббас
палестина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14 числа он уезжает", - сказал он в беседе с агентством.Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщало о том, что визит Аббаса в Россию планируется в августе. Позднее источник в канцелярии президента Палестины заявил агентству, что Аббас посетит РФ 18 августа и встретится с Путиным.В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3247492d80c5335eee334841b9d47e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, махмуд аббас, палестина, владимир путин
Россия, Махмуд Аббас, Палестина, Владимир Путин
Источник назвал дату визита Аббаса в Россию

Визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
«
"Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14 числа он уезжает", - сказал он в беседе с агентством.
Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщало о том, что визит Аббаса в Россию планируется в августе. Позднее источник в канцелярии президента Палестины заявил агентству, что Аббас посетит РФ 18 августа и встретится с Путиным.
В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
22 мая, 12:53
 
РоссияМахмуд АббасПалестинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала