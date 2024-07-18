https://ria.ru/20240718/ukraina-1960412256.html

Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти, заявил Азаров

Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти, заявил Азаров - РИА Новости, 18.07.2024

Зеленский довел Украину до полной утраты глобальной власти, заявил Азаров

Украина приближается к кризису легитимности, поскольку в конце августа истекает срок действия украинского парламента, Владимир Зеленский довел страну до полной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:50

2024-07-18T09:50

2024-07-18T09:53

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина приближается к кризису легитимности, поскольку в конце августа истекает срок действия украинского парламента, Владимир Зеленский довел страну до полной утраты глобальной власти, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в Telegram-канале. Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский поставил под сомнение ее легитимность, поскольку ее полномочия истекают в конце августа. По его мнению, одним из вариантов продления полномочий парламента может быть объявление выборов, которые должны будут пройти в 60-дневный срок. "Украина приближается к кризису легитимности, ведь 28 августа заканчивается вообще какая-либо власть в государстве. Срок полномочий так называемой Верховной рады, согласно Конституции Украины, составляет 5 лет. Верховная рада IX созыва начала свою работу 29 августа 2019 года, а, значит, совсем скоро утратит свою легитимность. То есть после 29 августа Верховная рада становится нелегитимной, просроченной, такой же, каким стал сам Зеленский с 21 мая", - написал Азаров. По его словам, это должно привести к невозможности продления военного положения и необходимости проведения выборов. "Но проведение новых выборов в условиях вооруженного конфликта якобы технически невозможно. Зеленский сам себе поставил шах и мат, доведя Украину до состояния полного отсутствия глобальной власти", - отметил Азаров. Очередные парламентские выборы должны были состояться на Украине осенью 2023 года, но их отменили из-за военного положения. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), александр дубинский, верховная рада украины