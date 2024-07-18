https://ria.ru/20240718/tigr-1960564315.html

Эксперт рассказал о тигре, которого пытались поймать на собаку в Приморье

Эксперт рассказал о тигре, которого пытались поймать на собаку в Приморье - РИА Новости, 18.07.2024

Эксперт рассказал о тигре, которого пытались поймать на собаку в Приморье

Краснокнижный амурский тигр, которого пытались поймать на собаку в поселке Пластун Приморского края, давно ушёл от населённого пункта и уже не представлял... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:41

2024-07-18T18:41

2024-07-18T18:41

происшествия

россия

хабаровский край

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр, которого пытались поймать на собаку в поселке Пластун Приморского края, давно ушёл от населённого пункта и уже не представлял угрозы, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Накануне в соцсетях и ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в Пластуне за местным заводом пытаются использовать собаку в качестве приманки, чтобы поймать тигра. На видео очевидцев - черная собака на привязи сидит в деревянной ограде, на двух входах лежат "капканы". Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в "капкан" лапой, он может стать опасным для местных жителей. УМВД региона начало проверку по факту жестокого обращения с собакой, полиция ищет людей, которые ею приманивали тигра. В свою очередь, прокуратура Приморья проверяет информацию, распространившуюся в соцсетях, об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео собаку, которую привязали, чтобы приманить тигра. "Краснокнижный амурский тигр, которого пытались поймать на приманку в виде собаки, давно ушёл от поселка Пластун, - там его не видели с начала июня. И после этого оснований для отлова хищника уже не было, так как он уже не представлял угрозы, вернувшись в лес. В середине июля зверя засняли на видео очевидцы: на лесной дороге, вдалеке от населённых пунктов", - сказал Арамилев. По его словам, на видео видно, что молодой хищник не проявлял агрессии, спокойно шёл по дороге, заметив машину, скрылся в зарослях. "Информации о конфликтных ситуациях с этим хищником в центр не поступало", - отметил эксперт. Он также уточнил, что разъяснений по поводу сооружения, в котором находилась собака, еще не было, но "собака-приманка и "капкан" или подобное вместе - это признаки ловушки на тигра". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240717/tigr-1960368677.html

https://ria.ru/20240712/tigr-1959296717.html

россия

хабаровский край

амурская область

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происшествия, россия, хабаровский край, амурская область