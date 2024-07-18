https://ria.ru/20240718/tigr-1960389939.html

Эксперт прокомментировал инцидент с тигром и собакой в Приморье

Эксперт прокомментировал инцидент с тигром и собакой в Приморье - РИА Новости, 18.07.2024

Эксперт прокомментировал инцидент с тигром и собакой в Приморье

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев заявил РИА Новости, что использовать живую собаку для поимки краснокнижного амурского тигра может быть опасно РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:57

2024-07-18T04:57

2024-07-18T05:01

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149306/76/1493067689_0:96:1500:940_1920x0_80_0_0_eed55d133f23478f0b5db89445a1959c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев заявил РИА Новости, что использовать живую собаку для поимки краснокнижного амурского тигра может быть опасно не только для самого животного, но и для местных жителей, а сделавших такое в приморском поселке Пластун стоило бы привлечь к ответственности. Накануне в соцсетях и ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в Пластуне за местным заводом пытаются использовать собаку в качестве приманки, чтобы поймать тигра. Утверждалось, что животное сидит на палящем солнце на цепи почти неделю. На видео очевидцев - черная собака на привязи сидит в деревянной ограде, на двух входах лежат капканы. Арамилев сообщал РИА Новости в среду, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. По его словам, ранее амурского тигра видели в районе Пластуна, но зверь от поселка "давно ушел". При этом недавно его же видели у трассы. "Если это сделали сотрудники предприятия, то их нужно предупредить, что сооружение таких ловушек - это нарушение, и наказать виновных. Если вдруг это сделали сотрудники охотнадзора, то ответственных лиц за такое нужно наказывать по их линии", - сказал Арамилев. По его словам, в такую ловушку тигр не попадется, хотя очевидно, что целью было именно это. Но если бы тигр попал в капкан лапой, то это могло бы быть опасно и для самих жителей Пластуна. "Отлов хищников, чтобы их не травмировать и чтобы они не вырвались, сложная задача, которую могут разрешить только профессионалы", - отметил собеседник. Арамилев рассказал, что таких сооружений в своей практики специалисты центра не встречали. Ответа от охотнадзора, кто и зачем сделал такое сооружение, пока нет. "Конечно, собаку как приманку используют, если рассуждать в теории, то иногда для отлова в особых случаях используют специально подготовленную собаку и принимают все меры, чтобы собака не подвергалась опасности. Здесь мы видим иное - если бы пришел тигр, то собака бы погибла. Непонятно, почему человек, записывающий видео, не отвязывает собаку, как и граждане, которые ее кормили. И почему только спустя неделю поднимается этот вопрос. Поэтому мы ждем разъяснения официальных органов", - рассказал собеседник. В соцсетях местные жители пишут, что собаку уже освободили. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240717/tigr-1960368677.html

https://ria.ru/20240712/tigr-1959296717.html

россия

хабаровский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев