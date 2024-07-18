https://ria.ru/20240718/sholts-1960596765.html

Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины

Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины - РИА Новости, 18.07.2024

Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил в четверг просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:20

2024-07-18T23:20

2024-07-18T23:27

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил в четверг просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Ранее, выступая в Лондоне на саммите Европейского политического сообщества, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль. "Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу - ред.)", - ответил Шольц на вопрос журналистов о просьбе Зеленского. Его слова приводит издание Zeit. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.

https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960537723.html

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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, олаф шольц, йенс столтенберг, нато