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Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 18.07.2024 (обновлено: 23:27 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/sholts-1960596765.html
Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины
Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины - РИА Новости, 18.07.2024
Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил в четверг просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:20
2024-07-18T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
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владимир зеленский
олаф шольц
йенс столтенберг
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил в четверг просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Ранее, выступая в Лондоне на саммите Европейского политического сообщества, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль. "Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу - ред.)", - ответил Шольц на вопрос журналистов о просьбе Зеленского. Его слова приводит издание Zeit. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, олаф шольц, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, НАТО
Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины

Шольц отклонил просьбу Зеленского о защите Украины от российских ракет

© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил в четверг просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины.
Ранее, выступая в Лондоне на саммите Европейского политического сообщества, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль.
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"Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу - ред.)", - ответил Шольц на вопрос журналистов о просьбе Зеленского. Его слова приводит издание Zeit.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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