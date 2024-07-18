Рейтинг@Mail.ru
На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sammit-1960379280.html
На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине
На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине
Четвёртый саммит Европейского политического сообщества пройдет 18 июля в Великобритании и, возможно, как об этом сообщал источник в ЕС, станет отправной точкой... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:24
2024-07-18T00:24
украина
великобритания
венгрия
виктор орбан
эммануэль макрон
кир стармер
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857798_0:70:3392:1978_1920x0_80_0_0_26547c8ddbcfa668daa3e22ec7b451af.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четвёртый саммит Европейского политического сообщества пройдет 18 июля в Великобритании и, возможно, как об этом сообщал источник в ЕС, станет отправной точкой в обсуждении мирного плана по Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Лидеров более 45 стран на встрече Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце, расположенном на окраине британского городка Вудсток, поприветствует недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Кир Стармер. Помимо Орбана, подтверждено участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Сербии Александра Вучича, генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Как заявляют британские власти, представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы впервые будут присутствовать на встрече сообщества. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявлял, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, уже лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Как заявлял пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, участники встречи обсудят поддержку Украины, а также вопросы энергетики, безопасности, демократии и миграции. Помимо возможного запуска мирной инициативы Орбана, ожидается, что президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников встречи о результатах конференции по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Чехией и Украиной в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Британский премьер в свою очередь воспользуется встречей как платформой для продвижения международной военной и финансовой поддержки Украины. Как сообщала газета Guardian со ссылкой на источник, Владимир Зеленский также прибудет на саммит, чтобы выступить перед участниками встречи. Согласно программе, саммит начнется с пленарного заседания, за которым последуют три дискуссионные встречи в формате круглого стола. Заключительным мероприятием будет очередная пленарная сессия, после которой пройдут двусторонние или многосторонние встречи политиков. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html
https://ria.ru/20240715/konflikt-1959763853.html
https://ria.ru/20240717/konferentsiya-1960160938.html
украина
великобритания
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857798_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_6af678837be01905138cb8c53b028276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, венгрия, виктор орбан, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, нато, обсе, в мире, визит орбана в россию
Украина, Великобритания, Венгрия, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, В мире, Визит Орбана в Россию
На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине

На саммите Европейского политсообщества могут обсудить план Орбана по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Европейского Союза . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четвёртый саммит Европейского политического сообщества пройдет 18 июля в Великобритании и, возможно, как об этом сообщал источник в ЕС, станет отправной точкой в обсуждении мирного плана по Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Лидеров более 45 стран на встрече Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце, расположенном на окраине британского городка Вудсток, поприветствует недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Кир Стармер. Помимо Орбана, подтверждено участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Сербии Александра Вучича, генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Как заявляют британские власти, представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы впервые будут присутствовать на встрече сообщества.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине
Вчера, 20:14
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявлял, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, уже лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Как заявлял пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, участники встречи обсудят поддержку Украины, а также вопросы энергетики, безопасности, демократии и миграции.
Помимо возможного запуска мирной инициативы Орбана, ожидается, что президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников встречи о результатах конференции по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Чехией и Украиной в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.
Британский премьер в свою очередь воспользуется встречей как платформой для продвижения международной военной и финансовой поддержки Украины. Как сообщала газета Guardian со ссылкой на источник, Владимир Зеленский также прибудет на саммит, чтобы выступить перед участниками встречи.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине
15 июля, 14:13
Согласно программе, саммит начнется с пленарного заседания, за которым последуют три дискуссионные встречи в формате круглого стола. Заключительным мероприятием будет очередная пленарная сессия, после которой пройдут двусторонние или многосторонние встречи политиков.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто
Вчера, 07:06
 
УкраинаВеликобританияВенгрияВиктор ОрбанЭммануэль МакронКир СтармерЕвросоюзНАТООБСЕВ миреВизит Орбана в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала