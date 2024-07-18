https://ria.ru/20240718/sammit-1960379280.html

На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине

На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине - РИА Новости, 18.07.2024

На саммите Европейского сообщества могут обсудить план Орбана по Украине

Четвёртый саммит Европейского политического сообщества пройдет 18 июля в Великобритании и, возможно, как об этом сообщал источник в ЕС, станет отправной точкой... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:24

2024-07-18T00:24

2024-07-18T00:24

украина

великобритания

венгрия

виктор орбан

эммануэль макрон

кир стармер

евросоюз

нато

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четвёртый саммит Европейского политического сообщества пройдет 18 июля в Великобритании и, возможно, как об этом сообщал источник в ЕС, станет отправной точкой в обсуждении мирного плана по Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Лидеров более 45 стран на встрече Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце, расположенном на окраине британского городка Вудсток, поприветствует недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Кир Стармер. Помимо Орбана, подтверждено участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Сербии Александра Вучича, генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Как заявляют британские власти, представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы впервые будут присутствовать на встрече сообщества. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявлял, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, уже лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Как заявлял пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, участники встречи обсудят поддержку Украины, а также вопросы энергетики, безопасности, демократии и миграции. Помимо возможного запуска мирной инициативы Орбана, ожидается, что президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников встречи о результатах конференции по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Чехией и Украиной в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Британский премьер в свою очередь воспользуется встречей как платформой для продвижения международной военной и финансовой поддержки Украины. Как сообщала газета Guardian со ссылкой на источник, Владимир Зеленский также прибудет на саммит, чтобы выступить перед участниками встречи. Согласно программе, саммит начнется с пленарного заседания, за которым последуют три дискуссионные встречи в формате круглого стола. Заключительным мероприятием будет очередная пленарная сессия, после которой пройдут двусторонние или многосторонние встречи политиков. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html

https://ria.ru/20240715/konflikt-1959763853.html

https://ria.ru/20240717/konferentsiya-1960160938.html

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