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Рогов сообщил о плохом знамении для Зеленского - РИА Новости, 18.07.2024
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02:37 18.07.2024 (обновлено: 02:49 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/rogov-1960384758.html
Рогов сообщил о плохом знамении для Зеленского
Рогов сообщил о плохом знамении для Зеленского - РИА Новости, 18.07.2024
Рогов сообщил о плохом знамении для Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:37
2024-07-18T02:49
киев
украина
афганистан
владимир зеленский
владимир рогов
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что назначение представителя НАТО в Киеве является плохим знамением для Владимира Зеленского, так как еще больше сократит его свободу действий и возможностей. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера. Он будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. "Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Тернер - это смотрящий за Зеленским. Это еще один шаг и подтверждение отсутствия какой-либо субъектности и независимости нынешнего киевского режима", - сказал Рогов агентству. По его словам, Украину продолжают использовать, назначая извне людей, "которые полностью командуют внутренними процессами, но ни за что не ответственны". "Когда Тернер был замгенсека НАТО по военной политике, оккупационные войска альянса бежали из Афганистана, побросав кучу техники. Теперь Зеленскому как будто намекают, что история повторяется. В НАТО все больше понимают, что вытянуть постукраинское пространство им становится тяжелей, несмотря на сотни миллиардов долларов, которые тратятся. Вполне возможно, что задача Тернера будет срочная эвакуация всех представителей, осуществляющих внешнее управление данной территорией, спецслужб, минобороны и оккупационных войск стран-членов альянса, негласно воющих на бывшей Украине", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958740979.html
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киев, украина, афганистан, владимир зеленский, владимир рогов, йенс столтенберг, нато, в мире
Киев, Украина, Афганистан, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Рогов сообщил о плохом знамении для Зеленского

Рогов назвал назначение представителя НАТО плохим знамением для Зеленского

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что назначение представителя НАТО в Киеве является плохим знамением для Владимира Зеленского, так как еще больше сократит его свободу действий и возможностей.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера. Он будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО
10 июля, 14:14
"Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Тернер - это смотрящий за Зеленским. Это еще один шаг и подтверждение отсутствия какой-либо субъектности и независимости нынешнего киевского режима", - сказал Рогов агентству.
По его словам, Украину продолжают использовать, назначая извне людей, "которые полностью командуют внутренними процессами, но ни за что не ответственны".
"Когда Тернер был замгенсека НАТО по военной политике, оккупационные войска альянса бежали из Афганистана, побросав кучу техники. Теперь Зеленскому как будто намекают, что история повторяется. В НАТО все больше понимают, что вытянуть постукраинское пространство им становится тяжелей, несмотря на сотни миллиардов долларов, которые тратятся. Вполне возможно, что задача Тернера будет срочная эвакуация всех представителей, осуществляющих внешнее управление данной территорией, спецслужб, минобороны и оккупационных войск стран-членов альянса, негласно воющих на бывшей Украине", - сказал Рогов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США
16 июля, 09:21
 
КиевУкраинаАфганистанВладимир ЗеленскийВладимир РоговЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
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