https://ria.ru/20240718/reo-1960412606.html

РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов

РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов - РИА Новости, 18.07.2024

РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов

Российский экологический оператор предложил направлять на закупку мусорных баков средства, полученные от экологических штрафов, и привлекать региональных... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:52

2024-07-18T09:52

2024-07-18T09:52

экономика

россия

денис буцаев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский экологический оператор предложил направлять на закупку мусорных баков средства, полученные от экологических штрафов, и привлекать региональных операторов к созданию контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе компании. "Российский экологический оператор подготовил предложения, направленные на ликвидацию дефицита контейнерных площадок в регионах. Компания предлагает направлять средства, полученные от экологических штрафов, на закупку контейнеров, а к созданию и обслуживанию контейнерных площадок также привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)", - говорится в сообщении. Как отмечают в компании, сейчас этим занимаются органы местного управления, которые часто не имеют средств для создания и содержания площадок. РЭО направил предложения в Минприроды РФ, ФАС России и Совет Федерации. "Для формирования экономики замкнутого цикла и достижения целей реформы необходимо развитие системы раздельного накопления отходов, но без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка это невозможно представить. С контейнерами вопрос в целом решен... В части площадок проблема сохраняется — у муниципалитетов денег на их создание часто просто нет", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

https://ria.ru/20240127/musor-1923795958.html

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экономика, россия, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, общество, жкх