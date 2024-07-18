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РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов - РИА Новости, 18.07.2024
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09:52 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/reo-1960412606.html
РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов
РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов - РИА Новости, 18.07.2024
РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов
Российский экологический оператор предложил направлять на закупку мусорных баков средства, полученные от экологических штрафов, и привлекать региональных... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:52
2024-07-18T09:52
экономика
россия
денис буцаев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
совет федерации рф
общество
жкх
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский экологический оператор предложил направлять на закупку мусорных баков средства, полученные от экологических штрафов, и привлекать региональных операторов к созданию контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе компании. "Российский экологический оператор подготовил предложения, направленные на ликвидацию дефицита контейнерных площадок в регионах. Компания предлагает направлять средства, полученные от экологических штрафов, на закупку контейнеров, а к созданию и обслуживанию контейнерных площадок также привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)", - говорится в сообщении. Как отмечают в компании, сейчас этим занимаются органы местного управления, которые часто не имеют средств для создания и содержания площадок. РЭО направил предложения в Минприроды РФ, ФАС России и Совет Федерации. "Для формирования экономики замкнутого цикла и достижения целей реформы необходимо развитие системы раздельного накопления отходов, но без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка это невозможно представить. С контейнерами вопрос в целом решен... В части площадок проблема сохраняется — у муниципалитетов денег на их создание часто просто нет", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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экономика, россия, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, общество, жкх
Экономика, Россия, Денис Буцаев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Совет Федерации РФ, Общество, ЖКХ
РЭО предложил закупать мусорные баки за счет экологических штрафов

РЭО предложил привлекать региональных операторов к созданию мусорных площадок

© РИА Новости / Илья ПиталевКоммунальщики ежедневно опустошают баки для бумаги и картона во дворах Саранска.
Коммунальщики ежедневно опустошают баки для бумаги и картона во дворах Саранска. - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Коммунальщики ежедневно опустошают баки для бумаги и картона во дворах Саранска. . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский экологический оператор предложил направлять на закупку мусорных баков средства, полученные от экологических штрафов, и привлекать региональных операторов к созданию контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Российский экологический оператор подготовил предложения, направленные на ликвидацию дефицита контейнерных площадок в регионах. Компания предлагает направлять средства, полученные от экологических штрафов, на закупку контейнеров, а к созданию и обслуживанию контейнерных площадок также привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в компании, сейчас этим занимаются органы местного управления, которые часто не имеют средств для создания и содержания площадок. РЭО направил предложения в Минприроды РФ, ФАС России и Совет Федерации.
"Для формирования экономики замкнутого цикла и достижения целей реформы необходимо развитие системы раздельного накопления отходов, но без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка это невозможно представить. С контейнерами вопрос в целом решен... В части площадок проблема сохраняется — у муниципалитетов денег на их создание часто просто нет", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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ЭкономикаРоссияДенис БуцаевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Совет Федерации РФОбществоЖКХ
 
 
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