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В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков - РИА Новости, 18.07.2024
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12:16 18.07.2024 (обновлено: 13:52 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/pushkov-1960442076.html
В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков
В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков - РИА Новости, 18.07.2024
В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков
В России не планируют блокировать YouTube, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:16
2024-07-18T13:52
россия
youtube
алексей пушков
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России не планируют блокировать YouTube, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.&quot;Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается&quot;, — сказал он на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot;.На прошлой неделе "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.
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россия, youtube, алексей пушков, совет федерации рф, экономика
Россия, YouTube, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Экономика
В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков

Глава комиссии СФ Алексей Пушков: блокировки YouTube в России не ожидается

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России не планируют блокировать YouTube, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
«

"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", — сказал он на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".

На прошлой неделе "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.
В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.
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