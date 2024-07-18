https://ria.ru/20240718/pushkov-1960442076.html

В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков

В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков - РИА Новости, 18.07.2024

В России не ожидается блокировка YouTube, заявил Пушков

В России не планируют блокировать YouTube, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:16

2024-07-18T12:16

2024-07-18T13:52

россия

youtube

алексей пушков

совет федерации рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России не планируют блокировать YouTube, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков."Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", — сказал он на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".На прошлой неделе "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, youtube, алексей пушков, совет федерации рф, экономика