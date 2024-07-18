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В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента - РИА Новости, 18.07.2024
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16:44 18.07.2024 (обновлено: 16:48 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/proekt-1960526305.html
В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента
В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента - РИА Новости, 18.07.2024
В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента
В Госдуме ко второму чтению проекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам рассмотрят возможность ограничения максимального количества номеров не только... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:44
2024-07-18T16:48
общество
технологии
россия
антон горелкин
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуме ко второму чтению проекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам рассмотрят возможность ограничения максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, заявил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. "В процессе обсуждения поправок нашего с Василием Пискаревым (председатель комитета ГД по безопасности) законопроекта поступило множество дельных предложений от читателей моего канала, коллег из Госдумы, профильных министерств и ведомств. Среди них ограничение на максимальное количество номеров для одного абонента (не только для иностранцев, но и граждан РФ), усложнение процедуры пополнения счета мобильного оператора и ответственность для мессенджеров за нежелание верифицировать аккаунты пользователей. Подробнее обсудим эти предложения ближе ко второму чтению", - написал Горелкин. Депутат отметил, что анонимность - главный союзник мошенников при совершении преступления. "Всегда держите в голове вариант, что аккаунт в мессенджере можно взломать, а голос – подделать. Возьмите паузу, попробуйте связаться с собеседником по альтернативному каналу связи или увидеться лично. Никогда не переходите по ссылкам на незнакомые сайты и не вводите там код, отправленный по SMS", - напомнил он.
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общество, технологии, россия, антон горелкин, василий пискарев, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента

В Госдуме рассмотрят проект об ограничении продажи SIM-карт одному абоненту

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуме ко второму чтению проекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам рассмотрят возможность ограничения максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, заявил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
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"В процессе обсуждения поправок нашего с Василием Пискаревым (председатель комитета ГД по безопасности) законопроекта поступило множество дельных предложений от читателей моего канала, коллег из Госдумы, профильных министерств и ведомств. Среди них ограничение на максимальное количество номеров для одного абонента (не только для иностранцев, но и граждан РФ), усложнение процедуры пополнения счета мобильного оператора и ответственность для мессенджеров за нежелание верифицировать аккаунты пользователей. Подробнее обсудим эти предложения ближе ко второму чтению", - написал Горелкин.
Депутат отметил, что анонимность - главный союзник мошенников при совершении преступления.
"Всегда держите в голове вариант, что аккаунт в мессенджере можно взломать, а голос – подделать. Возьмите паузу, попробуйте связаться с собеседником по альтернативному каналу связи или увидеться лично. Никогда не переходите по ссылкам на незнакомые сайты и не вводите там код, отправленный по SMS", - напомнил он.
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ОбществоТехнологииРоссияАнтон ГорелкинВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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