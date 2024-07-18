https://ria.ru/20240718/proekt-1960526305.html

В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента

В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента - РИА Новости, 18.07.2024

В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента

В Госдуме ко второму чтению проекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам рассмотрят возможность ограничения максимального количества номеров не только... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:44

2024-07-18T16:44

2024-07-18T16:48

общество

технологии

россия

антон горелкин

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госдума рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуме ко второму чтению проекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам рассмотрят возможность ограничения максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, заявил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. "В процессе обсуждения поправок нашего с Василием Пискаревым (председатель комитета ГД по безопасности) законопроекта поступило множество дельных предложений от читателей моего канала, коллег из Госдумы, профильных министерств и ведомств. Среди них ограничение на максимальное количество номеров для одного абонента (не только для иностранцев, но и граждан РФ), усложнение процедуры пополнения счета мобильного оператора и ответственность для мессенджеров за нежелание верифицировать аккаунты пользователей. Подробнее обсудим эти предложения ближе ко второму чтению", - написал Горелкин. Депутат отметил, что анонимность - главный союзник мошенников при совершении преступления. "Всегда держите в голове вариант, что аккаунт в мессенджере можно взломать, а голос – подделать. Возьмите паузу, попробуйте связаться с собеседником по альтернативному каналу связи или увидеться лично. Никогда не переходите по ссылкам на незнакомые сайты и не вводите там код, отправленный по SMS", - напомнил он.

https://ria.ru/20240613/fsb-1952518101.html

https://ria.ru/20240530/telefon-1949358744.html

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общество, технологии, россия, антон горелкин, василий пискарев, госдума рф