В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт на одного абонента
В Госдуме рассмотрят проект об ограничении продажи SIM-карт одному абоненту
Сим-карты. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуме ко второму чтению проекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам рассмотрят возможность ограничения максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, заявил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
"В процессе обсуждения поправок нашего с Василием Пискаревым (председатель комитета ГД по безопасности) законопроекта поступило множество дельных предложений от читателей моего канала, коллег из Госдумы, профильных министерств и ведомств. Среди них ограничение на максимальное количество номеров для одного абонента (не только для иностранцев, но и граждан РФ), усложнение процедуры пополнения счета мобильного оператора и ответственность для мессенджеров за нежелание верифицировать аккаунты пользователей. Подробнее обсудим эти предложения ближе ко второму чтению", - написал Горелкин.
Депутат отметил, что анонимность - главный союзник мошенников при совершении преступления.
"Всегда держите в голове вариант, что аккаунт в мессенджере можно взломать, а голос – подделать. Возьмите паузу, попробуйте связаться с собеседником по альтернативному каналу связи или увидеться лично. Никогда не переходите по ссылкам на незнакомые сайты и не вводите там код, отправленный по SMS", - напомнил он.