https://ria.ru/20240718/poteri-1960494490.html

Сальдо не увидел сенсации в больших потерях ВСУ в Крынках

Сальдо не увидел сенсации в больших потерях ВСУ в Крынках - РИА Новости, 18.07.2024

Сальдо не увидел сенсации в больших потерях ВСУ в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в больших потерях ВСУ в Крынках, о чем сообщают украинские СМИ, нет сенсации. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:20

2024-07-18T15:20

2024-07-18T15:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в больших потерях ВСУ в Крынках, о чем сообщают украинские СМИ, нет сенсации. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших. "В феврале наши военные сообщали о больше трех тысяч общих потерь противника в Крынках. Те и эти цифры плюс-минус хорошо коррелируют между собой, так что особой сенсации не вижу", - написал Сальдо. По его словам, в публикации украинского издания есть интересное соотношение признанных киевским режимом погибших и пропавших без вести - один к трем. "То есть кровавые клоуны не только отправили тысячу (на самом деле больше) людей на верную и страшную смерть, но и придумали, как не выплачивать компенсации 75% родственников убитых. Режим пожирает людей и материальные ресурсы собственной страны, и если его не остановить - уничтожит её до основания", - подчеркнул Сальдо. В конце февраля руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины