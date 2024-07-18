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Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 18.07.2024 (обновлено: 10:16 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/podderzhka-1960415905.html
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:15
2024-07-18T10:16
в мире
украина
страсбург
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это требуется. Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг. "Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это инвестирование в безопасность Украины. Европейская финансовая, политическая и военная поддержка должна продолжаться так долго, как необходимо", - говорится в предвыборной программе Фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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в мире, украина, страсбург, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Специальная военная операция на Украине
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это требуется.
Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг.
"Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это инвестирование в безопасность Украины. Европейская финансовая, политическая и военная поддержка должна продолжаться так долго, как необходимо", - говорится в предвыборной программе Фон дер Ляйен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европейский "корабль дураков" идет ко дну
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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