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Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:15
2024-07-18T10:15
2024-07-18T10:16
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европарламент
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это требуется. Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг. "Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это инвестирование в безопасность Украины. Европейская финансовая, политическая и военная поддержка должна продолжаться так долго, как необходимо", - говорится в предвыборной программе Фон дер Ляйен.
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В мире, Украина, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Специальная военная операция на Украине
Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины