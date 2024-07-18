https://ria.ru/20240718/podderzhka-1960415905.html

Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины

Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 18.07.2024

Фон дер Ляйен пообещала продолжить военную поддержку Украины

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:15

2024-07-18T10:15

2024-07-18T10:16

в мире

украина

страсбург

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это требуется. Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг. "Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это инвестирование в безопасность Украины. Европейская финансовая, политическая и военная поддержка должна продолжаться так долго, как необходимо", - говорится в предвыборной программе Фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

украина

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, страсбург, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент