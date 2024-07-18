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Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз
Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз - РИА Новости, 18.07.2024
Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз
Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:59
2024-07-18T11:59
2024-07-18T12:25
россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
политика
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "Но в любом случае, в любом случае это подтверждает... общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики... Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html
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россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, политика, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Политика, Безопасность
Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз
Песков: планы фон дер Ляйен сделать из ЕС оборонный союз вынудят РФ реагировать