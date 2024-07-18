https://ria.ru/20240718/peskov-1960438046.html

Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз

Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз - РИА Новости, 18.07.2024

Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз

Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:59

2024-07-18T11:59

2024-07-18T12:25

россия

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

евросоюз

политика

безопасность

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "Но в любом случае, в любом случае это подтверждает... общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики... Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html

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россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, политика, безопасность