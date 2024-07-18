https://ria.ru/20240718/pedofil-1960525948.html

Педофилу-рецидивисту из Чувашии дали срок в колонии за насилие над ребенком

Педофилу-рецидивисту из Чувашии дали срок в колонии за насилие над ребенком - РИА Новости, 18.07.2024

Педофилу-рецидивисту из Чувашии дали срок в колонии за насилие над ребенком

Житель Новочебоксарска осужден на 18 лет колонии строгого режима за насильственные сексуальные действия над ребенком, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:43

2024-07-18T16:43

2024-07-18T16:55

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новочебоксарск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Житель Новочебоксарска осужден на 18 лет колонии строгого режима за насильственные сексуальные действия над ребенком, сообщает прокуратура Чувашии. Судом установлено, что вечером 6 ноября 2023 года на спортивной площадке на улице Строителей 54-летний мужчина, воспользовавшись отсутствием поблизости взрослых, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. При этом он уже имел непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления в отношении малолетнего ребенка, по которой отбывал наказание в виде реального лишения свободы, освободившись в 2018 году, и находился под административным надзором. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего). "Суд с учетом позиции прокуратуры назначил виновному 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Новочебоксарска внесла в адрес республиканского МВД представление по факту ненадлежащей работы органов полиции с поднадзорным лицом, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к ответственности. Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, "согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, фигурант страдает расстройством сексуального предпочтения "педофилией", при этом он является вменяемым – может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

https://ria.ru/20240712/migranty-1959332308.html

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происшествия, новочебоксарск, россия, следственный комитет россии (ск рф)