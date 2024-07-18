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Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии - РИА Новости, 18.07.2024
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19:37 18.07.2024 (обновлено: 19:41 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/orban-1960573272.html
Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии
Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:37
2024-07-18T19:41
в мире
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евросовет
китай
россия
виктор орбан
шарль мишель
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов."Так как появились фрагменты моего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по моей мирной миссии, я решил опубликовать полный документ ради ясности и для контекста", - подписал Орбан пост с ссылкой на доклад.СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240718/orban--1960572341.html
https://ria.ru/20240718/orban-1960461579.html
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в мире, украина, евросовет, китай, россия, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Украина, Евросовет, Китай, Россия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии

Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета Мишелю о встречах по Украине

© AFP 2024 / MANDEL NGANПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
"Так как появились фрагменты моего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по моей мирной миссии, я решил опубликовать полный документ ради ясности и для контекста", - подписал Орбан пост с ссылкой на доклад.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
Вчера, 19:30
СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан попытается убедить лидеров ЕС уйти от провоенной риторики по Украине
Вчера, 13:31
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан оценил продвижение мирной инициативы по Украине
Вчера, 13:22
 
В миреУкраинаЕвросоветКитайРоссияВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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