https://ria.ru/20240718/orban-1960461579.html

Орбан попытается убедить лидеров ЕС уйти от провоенной риторики по Украине

Орбан попытается убедить лидеров ЕС уйти от провоенной риторики по Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Орбан попытается убедить лидеров ЕС уйти от провоенной риторики по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытается на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) убедить лидеров стран отказаться от... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:31

2024-07-18T13:31

2024-07-18T13:43

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытается на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики в отношении Украины, но это займет время."Терять человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять. Мы каждый день это делаем тысячами. Мы должны остановить это - это мое мнение как (представителя - ред.) соседней страны. Решение не на поле боя, решение - за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров стран на саммите ЕПС - ред.) убедить, но, понимаете, на это нужно время", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита, трансляция велась на YouTube-канале издания Independent.Венгерский премьер заявил, что его "работа" - убедить лидеров других стран "сдвинуться с провоенной политики к политике, направленной на мир", однако это трудно, потому что "они люди, а каждый человек настаивает на своей оригинальной идее"."Надо пройти долгий путь. (Они не понимают - ред.), потому что они более провоенные страны. Они верят, что могут разрушить Россию в военном отношении. Я так не думаю, я думаю, что нет решения этого конфликта на поле боя. Они надеются, но я совсем не верю, потому что я знаю Россию, знаю Советский Союз, знаю Украину, я отношусь к соседней стране, я знаю весь контекст. Невозможно найти решение на поле боя, мы будем терять каждый день тысячи невинных людей", - добавил он.Ранее источник в ЕС в разговоре с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Очередной саммит Европейского политического сообщества проходит в Лондоне 17-18 июля.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240718/orban-1960458579.html

https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html

https://ria.ru/20240717/nakazanie-1960347317.html

https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html

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в мире, украина, евросоюз, виктор орбан, венгрия, россия