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Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 18.07.2024 (обновлено: 20:28 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/orban--1960573800.html
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
Евросоюзу следует восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:43
2024-07-18T20:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
евросоюз
виктор орбан
шарль мишель
евросовет
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюзу следует восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля."Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения. &lt;...&gt; Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые лини дипломатической связи с Россией и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации", — говорится в послании.Орбан также предупредил, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может радикально возрасти.Он считает, что повлиять на урегулирование ситуации могут такие глобальные игроки, как ЕС, США и Китай, а также Турция — как единственный успешный посредник между Россией и Украиной с начала военных действий в 2022 году.Стороны конфликта, по мнению Орбана, не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства. При этом Китай продолжит участвовать в урегулировании ситуации только в том случае, если его шансы на успех "будут близки к определенным", но сейчас, по оценкам Пекина, это не так.Говоря о влиянии на ситуацию Дональда Трампа, венгерский премьер пишет, что от него вряд ли стоит ждать мирных инициатив до президентских выборов в ноябре.&quot;Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира&quot;, — добавил Орбан.По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине.Отчет Орбана главе Евросовета о поездках в Россию, на Украину, в Китай и США состоит из десяти пунктов. Премьер выложил ссылку на полный документ в соцсети Х, объяснив это тем, что фрагменты доклада уже стали доступны.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан прибыл на Украину, а 5 июля — в Россию, где провел встречу с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. Затем политик побывал в Пекине, оттуда отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем Орбан провел переговоры с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html
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россия, украина, евросоюз, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, в мире, венгрия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет, В мире, Венгрия
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Орбан предложил ЕС восстановить каналы с РФ при сохранении контактов с Украиной

© AFP 2024 / MANDEL NGANВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Виктор Орбан
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюзу следует восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля.
«
"Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения. <...> Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые лини дипломатической связи с Россией и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации", — говорится в послании.
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Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Орбан также предупредил, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может радикально возрасти.
Он считает, что повлиять на урегулирование ситуации могут такие глобальные игроки, как ЕС, США и Китай, а также Турция — как единственный успешный посредник между Россией и Украиной с начала военных действий в 2022 году.
Стороны конфликта, по мнению Орбана, не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства. При этом Китай продолжит участвовать в урегулировании ситуации только в том случае, если его шансы на успех "будут близки к определенным", но сейчас, по оценкам Пекина, это не так.
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17 июля, 20:14
Говоря о влиянии на ситуацию Дональда Трампа, венгерский премьер пишет, что от него вряд ли стоит ждать мирных инициатив до президентских выборов в ноябре.
«

"Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира", — добавил Орбан.

По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине.
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Европарламент осудил визит Орбана в Россию
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Отчет Орбана главе Евросовета о поездках в Россию, на Украину, в Китай и США состоит из десяти пунктов. Премьер выложил ссылку на полный документ в соцсети Х, объяснив это тем, что фрагменты доклада уже стали доступны.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан прибыл на Украину, а 5 июля — в Россию, где провел встречу с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. Затем политик побывал в Пекине, оттуда отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем Орбан провел переговоры с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвросоюзВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоветВ миреВенгрия
 
 
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