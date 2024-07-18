Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
Орбан предложил ЕС восстановить каналы с РФ при сохранении контактов с Украиной
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюзу следует восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля.
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"Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения. <...> Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые лини дипломатической связи с Россией и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации", — говорится в послании.
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Орбан также предупредил, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может радикально возрасти.
Стороны конфликта, по мнению Орбана, не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства. При этом Китай продолжит участвовать в урегулировании ситуации только в том случае, если его шансы на успех "будут близки к определенным", но сейчас, по оценкам Пекина, это не так.
Говоря о влиянии на ситуацию Дональда Трампа, венгерский премьер пишет, что от него вряд ли стоит ждать мирных инициатив до президентских выборов в ноябре.
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"Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира", — добавил Орбан.
По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине.
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Отчет Орбана главе Евросовета о поездках в Россию, на Украину, в Китай и США состоит из десяти пунктов. Премьер выложил ссылку на полный документ в соцсети Х, объяснив это тем, что фрагменты доклада уже стали доступны.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан прибыл на Украину, а 5 июля — в Россию, где провел встречу с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. Затем политик побывал в Пекине, оттуда отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем Орбан провел переговоры с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.