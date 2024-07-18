https://ria.ru/20240718/orban--1960573800.html

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией - РИА Новости, 18.07.2024

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Евросоюзу следует восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:43

2024-07-18T19:43

2024-07-18T20:28

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюзу следует восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля."Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения. <...> Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые лини дипломатической связи с Россией и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации", — говорится в послании.Орбан также предупредил, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может радикально возрасти.Он считает, что повлиять на урегулирование ситуации могут такие глобальные игроки, как ЕС, США и Китай, а также Турция — как единственный успешный посредник между Россией и Украиной с начала военных действий в 2022 году.Стороны конфликта, по мнению Орбана, не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства. При этом Китай продолжит участвовать в урегулировании ситуации только в том случае, если его шансы на успех "будут близки к определенным", но сейчас, по оценкам Пекина, это не так.Говоря о влиянии на ситуацию Дональда Трампа, венгерский премьер пишет, что от него вряд ли стоит ждать мирных инициатив до президентских выборов в ноябре."Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира", — добавил Орбан.По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине.Отчет Орбана главе Евросовета о поездках в Россию, на Украину, в Китай и США состоит из десяти пунктов. Премьер выложил ссылку на полный документ в соцсети Х, объяснив это тем, что фрагменты доклада уже стали доступны.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан прибыл на Украину, а 5 июля — в Россию, где провел встречу с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. Затем политик побывал в Пекине, оттуда отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем Орбан провел переговоры с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html

https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960239475.html

https://ria.ru/20240716/bouz-1959917277.html

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