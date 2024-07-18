https://ria.ru/20240718/obstrel-1960463500.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 18.07.2024

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска за 5 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также утром обстреляли Горловку с... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:36

2024-07-18T13:36

2024-07-18T13:36

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также утром обстреляли Горловку с применением беспилотника, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, в 7.15 и 11.25 по указанному району Донецка было выпущено еще четыре снаряда "натовского" калибра, а 8.15 был сброшен один боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

донецк

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горловка

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, горловка, происшествия, донецкая народная республика, сцкк