Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960463500.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска за 5 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также утром обстреляли Горловку с... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:36
2024-07-18T13:36
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:226:1158:877_1920x0_80_0_0_137fb80b65f7870d23b66ba759065514.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также утром обстреляли Горловку с применением беспилотника, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, в 7.15 и 11.25 по указанному району Донецка было выпущено еще четыре снаряда "натовского" калибра, а 8.15 был сброшен один боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
донецк
петровский район
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8663be9ef248ded296449c6609f8513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, горловка, происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также утром обстреляли Горловку с применением беспилотника, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
Кроме того, в 7.15 и 11.25 по указанному району Донецка было выпущено еще четыре снаряда "натовского" калибра, а 8.15 был сброшен один боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала