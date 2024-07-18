https://ria.ru/20240718/obekty-1960594908.html

Беглов открыл в Мариуполе объекты, возведенные петербургскими строителями

Беглов открыл в Мариуполе объекты, возведенные петербургскими строителями - РИА Новости, 18.07.2024

Беглов открыл в Мариуполе объекты, возведенные петербургскими строителями

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Мариуполь в четверг принял участие в открытии объектов, возведенных петербургскими... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:06

2024-07-18T23:06

2024-07-18T23:07

мариуполь

санкт-петербург

петергоф

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Мариуполь в четверг принял участие в открытии объектов, возведенных петербургскими специалистами, сообщила пресс-служба администрации губернатора. С его участием был открыт самый крупный в Мариуполе подземный переход на 7 выходов. Переход оборудован пандусами для колясок, электроподъемниками для маломобильных граждан, камерами видеонаблюдения, торговыми площадками. "В Петербурге мы ведем планомерную работу по созданию безбарьерной среды для удобства жителей с ограниченными возможностями. Такие же петербургские стандарты мы соблюдали и здесь, в нашем городе-побратиме", - сказал Беглов. Также введен в эксплуатацию Детский реабилитационный центр, который оборудован соляной пещерой так же, как и все новые детские учреждения Петербурга. Строители из Петербурга создали в Мариуполе новое общественное пространство: благоустроили городской квартал - с детскими площадками и фонтаном. Всего Петербург подарил Мариуполю уже 8 новых фонтанных комплексов. Особое внимание специалисты из Северной столицы уделили работе по благоустройству Городского сада. Это любимое место отдыха мариупольцев - сад занимает большую площадь и имеет видовые площадки на море. В нем также появились новые фонтаны - один в классическом формате чаши, другой - фонтан-шутиха, как в Петергофе. Также благодаря строителям из Петербурга в Мариуполе появилась первая стационарная баня. В ней 4 отделения, каждое из которых имеет свою парилку. Петербургские специалисты восстановили и ряд исторических памятников. Среди них - монумент, посвященный героям-летчикам 248-го истребительного авиаполка, погибшим в годы Великой Отечественной войны в небе над Азовом. Памятник установлен на месте падения первого сбитого немецкого самолета. Также восстановили памятник героям Гражданской войны. На встречах с жителями Мариуполя пенсионеры приходили с просьбой открыть Пенсионный фонд. "Мы взялись за это здание, оно было в полуразрушенном состоянии, а сегодня в обновленный Пенсионный фонд пришли первые посетители, которые остались очень довольны. То же качество, что и в Санкт-Петербурге. Сделаны удобства не только для посетителей, но и персонала. Мы оборудовали небольшую кухню и комнату отдыха", - сказал Беглов. Сообщается, что к губернатору обратились спасатели Мариуполя, которые передали просьбу восстановить спасательную станцию МЧС. Он пообещал, что станция будет восстановлена. Беглов также посетил один из самых знаковых восстанавливаемых объектов Мариуполя - Драматический театр. Над его восстановлением трудятся петербургские специалисты. "Объект непростой, но в следующем году мы его завершим. Максимально сохраняя исторический облик здания, оснастим его самым современным оборудованием. Договорились на его открытии дать концерт силами мастеров искусств Петербурга и Мариуполя. Надеюсь, в нем примут участие и мариупольские студенты нашей Академии театрального искусства", - сказал губернатор. Он напомнил, что соглашение об установлении побратимских связей было подписано между Мариуполем и Санкт-Петербургом 1 июня 2022 года. "В течение всего этого времени продолжаем работать для того, чтобы улучшить качество жизни мариупольцев. Мы построили школы, детские сады, жилые дома. Возвели и благоустроили общественные пространства. Но важнейшим элементом нашего побратимства являются школьные каникулы, которые ребята из Мариуполя проводят в петербургском лагере "Дружных". На сегодняшний день его посетили уже пять тысяч школьников и педагогов из нашего города-побратима и эта программа продолжается. Мы всегда рады нашим юным друзьям", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950306566.html

https://ria.ru/20240426/pererabotka-1942617906.html

https://ria.ru/20240229/beglov-1930311677.html

мариуполь

санкт-петербург

петергоф

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мариуполь, санкт-петербург, петергоф, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)