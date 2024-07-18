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Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 18.07.2024
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Хорошие новости
 
18:02 18.07.2024 (обновлено: 18:03 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/nerpy-1960557187.html
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 18.07.2024
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:02
2024-07-18T18:03
хорошие новости
ладожское озеро
репино
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "18 июля в Ладожское озеро вернулись два самца и одна самка ладожской нерпы, которые успешно прошли курс реабилитации в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала", - говорится в сообщении. Нерпята были найдены в мае в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. Нерпенок из реки оказался "пасхальным тюленем": по традиции каждый год в Фонд друзей балтийской нерпы на Пасху поступает спасенный тюлень. Отмечается, что они поступили в центр не бельками, а "подростками". Однако без помощи человека им было бы не справиться. Благодаря усилиям основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской животных удалось вылечить и полностью стабилизировать их состояние. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240706/nerpy-1957914586.html
https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html
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ладожское озеро, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, хорошие новости
Хорошие новости, Ладожское озеро, Репино, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Хорошие новости
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Центр реабилитации морских млекопитающих выпустил трех нерп в Ладожское озеро

© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"18 июля в Ладожское озеро вернулись два самца и одна самка ладожской нерпы, которые успешно прошли курс реабилитации в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала", - говорится в сообщении.
Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации
6 июля, 19:34
Нерпята были найдены в мае в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. Нерпенок из реки оказался "пасхальным тюленем": по традиции каждый год в Фонд друзей балтийской нерпы на Пасху поступает спасенный тюлень.
Отмечается, что они поступили в центр не бельками, а "подростками". Однако без помощи человека им было бы не справиться. Благодаря усилиям основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской животных удалось вылечить и полностью стабилизировать их состояние.
Спасенный тюлень, выпущенный в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя
3 июля, 14:48
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Балтийская кольчатая нерпа, выпущенная в Финский залив после восстановительного периода в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Спасенную в марте нерпу выпустили в Финский залив
18 июня, 17:05
 
Хорошие новостиЛадожское озероРепиноСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаХорошие новости
 
 
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