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Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 18.07.2024
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:02
2024-07-18T18:02
2024-07-18T18:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "18 июля в Ладожское озеро вернулись два самца и одна самка ладожской нерпы, которые успешно прошли курс реабилитации в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала", - говорится в сообщении. Нерпята были найдены в мае в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. Нерпенок из реки оказался "пасхальным тюленем": по традиции каждый год в Фонд друзей балтийской нерпы на Пасху поступает спасенный тюлень. Отмечается, что они поступили в центр не бельками, а "подростками". Однако без помощи человека им было бы не справиться. Благодаря усилиям основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской животных удалось вылечить и полностью стабилизировать их состояние. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240706/nerpy-1957914586.html
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Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Центр реабилитации морских млекопитающих выпустил трех нерп в Ладожское озеро