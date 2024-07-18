https://ria.ru/20240718/nerpy-1960557187.html

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 18.07.2024

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:02

2024-07-18T18:02

2024-07-18T18:03

хорошие новости

ладожское озеро

репино

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960556785_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6beca81a1b562935957cbfaae6cc8193.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "18 июля в Ладожское озеро вернулись два самца и одна самка ладожской нерпы, которые успешно прошли курс реабилитации в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала", - говорится в сообщении. Нерпята были найдены в мае в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. Нерпенок из реки оказался "пасхальным тюленем": по традиции каждый год в Фонд друзей балтийской нерпы на Пасху поступает спасенный тюлень. Отмечается, что они поступили в центр не бельками, а "подростками". Однако без помощи человека им было бы не справиться. Благодаря усилиям основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской животных удалось вылечить и полностью стабилизировать их состояние. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240706/nerpy-1957914586.html

https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html

https://ria.ru/20240618/nerpa-1953747444.html

ладожское озеро

репино

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ладожское озеро, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, хорошие новости