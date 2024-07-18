https://ria.ru/20240718/migranty-1960549429.html

В Госдуме попросили выдворить мигрантов, избивших подростка в Петербурге

В Госдуме попросили выдворить мигрантов, избивших подростка в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2024

В Госдуме попросили выдворить мигрантов, избивших подростка в Петербурге

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой выдворить из России вместе с семьями группу... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:40

2024-07-18T17:40

2024-07-18T17:40

россия

санкт-петербург

борис чернышов (депутат)

владимир колокольцев

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой выдворить из России вместе с семьями группу подростков-мигрантов, которые избили молодого человека в Санкт-Петербурге, а также лишить их гражданства РФ в случае его наличия, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Если выяснится, что подростки - иностранцы, они должны быть выдворены из страны вместе со своими семьями, которые не удосужились объяснить им правила поведения в России. Если они успели получить гражданство, то в соответствии со 138 ФЗ "О гражданстве РФ" необходимо инициировать его отзыв", - сказано в обращении. В документе отмечается, что в Полюстровском саду в Санкт-Петербурге группа подростков-иностранцев избила молодого человека из-за его внешнего вида, подчеркивается, что эта группа мигрантов уже не первый раз пристает к прохожим в этом районе, провоцирует конфликты и драки, в том числе на этнокультурной почве. "Подобные инциденты должны караться максимально жестко и публично, ибо такое поведение продиктовано не просто преступными умыслами, а представляет собой форму силового насаждения чуждой российскому обществу культуры, стремлением "перевоспитывать" граждан", - считает Чернышов.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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россия, санкт-петербург, борис чернышов (депутат), владимир колокольцев, происшествия