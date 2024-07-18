https://ria.ru/20240718/mid-1960486166.html

В МИД Азербайджана прокомментировал отказ Армении от встречи в Лондоне

В МИД Азербайджана прокомментировал отказ Армении от встречи в Лондоне - РИА Новости, 18.07.2024

В МИД Азербайджана прокомментировал отказ Армении от встречи в Лондоне

Отказ армянской стороны от встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Лондоне не способствует мирному процессу, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:46

2024-07-18T14:46

2024-07-18T14:46

в мире

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джейхун байрамов

ильхам алиев

никол пашинян

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БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Отказ армянской стороны от встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Лондоне не способствует мирному процессу, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. "В британском Вудстоке на полях 4-го Саммита "Европейского политического сообщества" состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвидом Лемми. В ходе переговоров Байрамов отметил, что отказ армянской стороны от встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Лондоне не способствует мирному процессу. Стороны также обсудили различные аспекты и перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией, вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес, а также процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Ранее в четверг помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что премьер Армении Никол Пашинян отказался от встречи с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Лондоне. По его словам, Великобритания как страна, принимающая саммит Европейского политического сообщества, выступила с предложением о той встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но армянская сторона отказалась от нее. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что это армянская сторона предложила провести встречу Пашиняна и Алиева в рамках указанного саммита, однако азербайджанская сторона отклонила это предложение.Тридцать шесть лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

https://ria.ru/20231106/mir-1907726380.html

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в мире, справки, азербайджан, армения, баку, джейхун байрамов, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз