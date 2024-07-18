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Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз - РИА Новости, 18.07.2024

Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:13

2024-07-18T10:13

2024-07-18T14:04

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. "Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в документе.Кроме того, фон дер Ляйен намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.При этом лучшей инвестицией в европейскую безопасность она назвала финансовую, политическую и военную поддержку Украины, которая, по мнению фон дер Ляйен, должна продолжаться так долго, как это необходимо.Глава ЕК считает также, что страны ЕС должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту", — говорится в программе.Еще одно обещание фон дер Ляйен — введение должности еврокомиссара, который будет координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне и тесно сотрудничать с верховным представителем по внешней политике и безопасности.Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на следующие пять лет пройдет сегодня в Страсбурге. Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.

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в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия