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Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз - РИА Новости, 18.07.2024
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10:13 18.07.2024 (обновлено: 14:04 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ljajeny-1960415593.html
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:13
2024-07-18T14:04
в мире
страсбург
урсула фон дер ляйен
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. &quot;Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза&quot;, — говорится в документе.Кроме того, фон дер Ляйен намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.При этом лучшей инвестицией в европейскую безопасность она назвала финансовую, политическую и военную поддержку Украины, которая, по мнению фон дер Ляйен, должна продолжаться так долго, как это необходимо.Глава ЕК считает также, что страны ЕС должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту", — говорится в программе.Еще одно обещание фон дер Ляйен — введение должности еврокомиссара, который будет координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне и тесно сотрудничать с верховным представителем по внешней политике и безопасности.Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на следующие пять лет пройдет сегодня в Страсбурге. Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.
https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html
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в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия
В мире, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Глава ЕК фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный.
«

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в документе.

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Кроме того, фон дер Ляйен намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.
При этом лучшей инвестицией в европейскую безопасность она назвала финансовую, политическую и военную поддержку Украины, которая, по мнению фон дер Ляйен, должна продолжаться так долго, как это необходимо.
Глава ЕК считает также, что страны ЕС должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность.
"Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту", — говорится в программе.
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Еще одно обещание фон дер Ляйен — введение должности еврокомиссара, который будет координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне и тесно сотрудничать с верховным представителем по внешней политике и безопасности.
Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на следующие пять лет пройдет сегодня в Страсбурге.
Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.
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В миреСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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